Ernesto Sanz, ex senador nacional por la UCR y uno de los fundadores de Cambiemos, habló de la interna en la Provincia de Buenos Aires donde el neurocirujano Facundo Manes por la UCR enfrentará al dirigente del Pro, Diego Santilli.

Asimismo, Sanz no dejó pasar la oportunidad y tuvo palabras de elogio para con el joven dirigente radical y flamante presidente de la UCR Provincia, Maxi Abad, además uno de los artífices del aterrizaje de Manes en la política. “Encuentro a una UCR revitalizada. Es una fibra íntima porque yo soy un hombre del radicalismo de adentro, fui dos veces presidente del comité nacional. Estoy viendo al radicalismo de la Provincia de Buenos Aires con un entusiasmo, con una motivación y una movilidad, una dinámica, confieso que yo no lo había visto”, señaló, destacando la figura del nuevo titular del partido.

En declaraciones radiales, Sanz afirmó que “me entusiasma mucho la candidatura de Manes. No solamente como hombre del radicalismo que es donde Facundo abreva y de alguna manera nos representa en esta primaria. Me entusiasma como hombre de la democracia porque me parece que la democracia en la Argentina, hoy en este momento tan particular, en este presente tan particular, después de todas las cosas que han pasado y pasan, necesita aire fresco, necesita aportes que vengan desde el mundo privado, desde la sociedad civil, necesita regenerar liderazgos, necesita, nuevas caras. Pero no solamente nuevas caras o nuevos nombres, necesita nuevas ideas”.

A continuación, Sanz explicó que “Manes no es una persona que haya decidido ahora, este año, y que no tenga ningún tipo de vinculo con la política. Fue en sus años jóvenes un militante de la juventud radical, después se fue muchos años al exterior. Ahí es donde hizo toda su especialización y adquirió gran parte de su prestigio. Después cuando volvió a la Argentina también hubieron un par de antecedentes en los que pudo haber ingresado en la política”.

En ese contexto, recordó que “Manes siempre privilegió mucho sus responsabilidades en el ámbito neurocientífico, hasta que el año pasado, cuando se incorpora su hermano Gastón a la campaña con Maxi Abad, Facundo empieza a acompañarlo a su hermano por todos lados y ahí se da cuenta de potencial político que tiene el radicalismo, pero además, de lo que está pasando en la sociedad. Ahí se compromete, el sentido de su compromiso no es personal, sino colectivo, es decir a la Argentina la tenemos que sacar entre todos de este problema. Y si él puede aportar, lo va a hacer”.