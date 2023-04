El domingo 2 de abril, Berazategui conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la contienda de 1982 con una gran ceremonia en homenaje a sus héroes. El acto, en el marco del 41° Aniversario de la gesta y defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, fue encabezado por el intendente Juan José Mussi y realizado en la réplica del cementerio de Darwin, el primer Campo Santo del país exclusivo para excombatientes (en la necrópolis municipal).

De esta manera, tras el recibimiento por parte de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la presentación de un mural alusivo creado por el área de Arte Público de la Secretaría de Cultura y Educación local, los y las asistentes entonaron el Himno Nacional Argentino y compartieron un minuto de silencio en honor a los caídos.

"Este es un espacio creado por ex combatientes que nosotros acompañamos desde el Municipio. Quiero destacar que, cuando comenzamos a homenajear a nuestros héroes, éramos muy pocos. Desde hace años que ya somos muchos, cada vez hay más malvinización y eso es muy importante", declaró Mussi. Además, resaltó: "Las Malvinas son de todos, no de un intendente, de un gobernador o de un presidente. Por eso, todos -desde su lugar- deben seguir malvinizando para homenajear, tanto a los héroes que se quedaron en las Islas, como a los héroes que pudieron volver".

Por su parte, uno de los Custodios Malvineros, Martín San Miguel, expresó: "El miedo que siempre tuvimos fue el olvido. Ese miedo hoy nos lo tenemos que sacar porque está a la vista que la causa Malvinas sigue viva en toda la Argentina y más aún en Berazategui. Me siento orgulloso de ser vecino de esta ciudad".

La emotiva ceremonia finalizó con el despegue de un helicóptero Bell UH-1H, enviado por el Batallón de Aviación del Ejército, desde el Aeródromo de Campo de Mayo. Este modelo se utilizó durante la Guerra de Malvinas para suministrar recursos a los combatientes, acercar atención sanitaria y efectuar rescates.

Berazategui también cuenta con una aeronave de ese tipo, la cual prestó funciones hasta 2020. Ese año, el Ejército Argentino se la donó al Municipio y, actualmente, se encuentra resguardada por los Custodios Malvineros en el Parque Industrial Plátanos. Próximamente, podrá ser visitada por la comunidad en fechas conmemorativas.