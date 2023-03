En el marco del 40 aniversario del retorno de la democracia en el país, y bajo la consigna del "Nunca Más", desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica (CEIT) de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional se desarrolló el jueves 23 de marzo el acto de puesta en valor del Pasillo de la Memoria, un espacio dedicado a homenajear a las personas desaparecidas durante la última Dictadura Militar y que resalta además a los nietos y las nietas recuperadas.

"Estamos aquí para conmemorar a todas aquellas personas que desaparecieron o que fueron torturadas durante los años de la Dictadura", expresó en la apertura del encuentro la Presidenta del CEIT, Micaela Echeverría. "Este espacio tiene que mucho ver con nosotros, con nuestra historia y con nuestro futuro, porque si no valoramos y reflexionamos sobre estos sucesos, el pasado se vuelve a repetir, por eso decidimos hacer este acto", afirmó, y agradeció "a las distintas áreas de la Facultad que colaboraron con todo lo que necesitábamos para poder realizar esta puesta en valor", que incluye el agregado de vidrios sobre las imágenes allí expuestas, la mejora en la instalación de placas alusivas, la colocación de la bandera argentina y una intervención artística junto a las fotografías. "Tenemos más espacios para poder seguir destacando a cada nieto recuperado", remarcó.

A continuación, el Decano de la Facultad, Lic. Luis Garaventa, comentó que "la historia que reflejan estas paredes es también parte de la historia de uno mismo; este Pasillo fue pensado como un lugar dinámico, no estático, donde poder ir actualizando la información sobre cada nieto recuperado, que esperamos sean cada vez más". "Aquí se refleja un pasado muy fuerte, con una historia que no está saldada, porque más allá de los militares que han sido juzgados, esta fue una dictadura cívico-militar, con un fuerte poder económico detrás que ha quedado impune, y esa es una deuda grande que tenemos y que no debemos perder de vista", señaló.

"Es bueno encontrarnos todos los años para esta fecha y conmemorar estos episodios que dejan muchas heridas abiertas, sin resolver; que nos juntemos en la comunión de una mirada para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como los vividos durante la Dictadura. Esto es por Memoria, por Verdad y por Justicia", completó el Decano.

Para finalizar, Micaela Echeverría, destacó los 40 años de democracia ininterrumpida que se cumplen en el país. "Ese es otro de los motivos por los que decidimos hacer esta jornada", expresó, y agregó: "Esto significa mucho y debemos valorarlo; hoy podemos venir a estudiar tranquilos, tenemos derechos y libertades que antes no estaban. Y eso se debe a la lucha de todas estas personas que hoy ya no están y que aquí recordamos".

El encuentro tuvo lugar en el Campus Villa Domínico de la Facultad (avenida Ramón Franco 5050) y contó con la participación de la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, graduados, graduadas y personal no docente), que concluyó la jornada recorriendo el Pasillo de la Memoria.