La semana pasada detallábamos como un gran número de empresarios del Parque Industrial de Quilmes, más allá de las denuncias ya presentes en la Justicia, volvieron a cuestionar los increíbles gastos y la metodología que viene llevando adelante la cúpula de la entidad, comandada por Ignacio Carpintero, presidente del PIQ, junto a su comisión directiva. “Nunca hubo respuestas, por lo que ya estàn radicadas varias denuncias en le esfera penal, civil y hasta federal. Pero siguen ausentes las respuestas, por eso las vamos a repasar, en una de esas llega algún dato, ya que ahora seguimos analizando las expensas de Julio, y otra vez nos encontramos con sorpresas”, informaron a este medio.

En estos días, nuevamente hubo noticias en el Parque Industrial de Carpintero & Cía. Los gastos de expensas que “Carpincho” lleva a la faz personal, no dejaron de llamar la atención de numerosos propietarios de parcelas y empresarios del lugar.

YA NO QUEDAN DUDAS: “LE PAGAMOS TODOS A ABOGADOS PARA QUE LO DEFIENDAN A CARPINTERO EN TEMAS DE SU INCUMBENCIA”

Mediante un escrito que circulan internamente, este grupo informó “para que no queden dudas, y para respaldar nuestros dichos con documentación, encontramos el escrito firmado por el Dr. Frasquet, en defensa del Sr. Carpintero, abogado al que pagamos entre todos, en el resumen de las expensas”.

Cabe mencionar que Gustavo Frasquet es un reconocido penalista quilmeño, letrado elegido por Carpintero para su defensa en ese fuero.

EL MEDIO QUE PAGAN TODOS PARA DEFENDER A CARPINTERO

Asimismo, los empresarios cuestionan publicaciones periodísticas que aparecen en las expensas. “Ante las denuncias y acusaciones que recibe por su accionar, Carpintero cree solucionar todo con plata… pero con la plata de todos. Paga publicaciones en diarios para defenderse personalmente y transfiere el gasto a los que lo cuestionan.

“Y en las publicaciones que entre todos pagamos, dice cosas insostenibles, como por ejemplo en mayo de 2019, que ratifican intención de pagar impuestos provinciales y tasas municipales”, dijeron.

FIESTA PARA POCOS:

La entidad de empresarios críticos señaló de manera irónica además que “a pesar de que sabíamos que la fiesta era para unos pocos, recibimos la confirmación leyendo las expensas. Con la plata de todos se pagó una cena para dos personas por la suma de $ 40.000”.

Ya son varios, industriales del Parque, que cansaados de los desaguisados e irregularidades extremas, que vienen con la idea de armar una Asociación en Defensa del PIQ.