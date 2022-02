Este jueves 17 a las 11 horas en el Parque Dominico, sen avenida Mitre y Darwin, la agrupación Libres del Sur Avellaneda lanzará la Consulta Popular contra el FMI que se llevará a cabo entre el 3 al 6 de marzo.

Graciela Noblecilla, Referente de Libres del Sur en Avellaneda, mencionó: "Que el pueblo no esté obligado a pagar este fraude, el dinero fue a parar a manos de empresarios no fue a la sociedad. Y agregó: "Vamos a luchar por un país más justo. Las estafas no se pagan".

Por su parte, Mauro López, referente de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires, expresó que "el acuerdo con el FMI es una tragedia ya que representa la validación de una estafa, como bien se sabe esos dólares se fueron del país, sólo se beneficiaron un grupo de bancarios y empresarios".

"En este marco sostenemos desde Libres del Sur no legitimar este delito económico contra la nación Argentina, que traerá hambre y pobreza al pueblo",agregaron.