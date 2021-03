Los integrantes de las fuerzas bonaerenses de seguridad se sumaron este lunes 22 de febrero en Berazategui al Plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus (COVID-19). La aplicación de las dosis es llevada adelante por enfermeros que integran la Dirección de Sanidad de la fuerza y cuenta con la Escuela de Policía Juan Vucetich como una de las bases operativas.

De esta forma, la Campaña de Vacunación sigue avanzando en Berazategui y actualmente ya se está inmunizando, además del personal sanitario que faltaba, a los adultos mayores de 70 años, docentes y auxiliares con comorbilidad y a las fuerzas de seguridad. Al respecto, el director de Sanidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Comisario Mayor Marcelo Busquets, informó: “Comenzamos el lunes 22 de febrero con el operativo, el clima mucho no nos acompañó, pero de igual manera pudieron vacunarse alrededor de 70 personas. El predio de la Escuela Juan Vucetich realmente presta las condiciones óptimas para poder desarrollar las tareas, ya que por sus dimensiones la gente no está amontonada y se facilita la organización”.

Los agentes reciben la vacuna Covishield, fabricada entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el Serum Institute de India. Se administra en dos dosis, con un intervalo de entre 4 y 12 semanas de diferencia. En cuanto a las sedes para la aplicación, además de la Escuela de Policía Juan Vucetich, también se están suministrando en el Puente 12 (Autopista Riccheri y Camino de Cintura).

Entre los efectivos que recibieron la dosis se encuentra el Comisario Inspector de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, Javier Vázquez, quien afirmó: “Estoy muy contento por estar dando el primer paso de la vacunación, ya que a lo largo del 2020 estuvimos trabajando en todo el Conurbano bonaerense para asistir a los ciudadanos. Recibir la dosis no solo me permite estar protegido, sino también cuidar a mi grupo familiar, compañeros y a otras personas”. Por su parte, el Oficial Inspector Cristian Pagano manifestó: “Al tratarse de una vacunación optativa, es un acto solidario inscribirse para recibir la dosis, porque de esta forma se puede cuidar uno mismo y también al resto de la población. A penas me enteré del Plan de Vacunación me anoté inmediatamente y es muy importante que todas las personas lo hagan”.

La Municipalidad de Berazategui recuerda a la población que aquellos interesados en registrarse al Plan provincial, público, gratuito y optativo de vacunación deben ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar los datos. O bien, descargarse la aplicación para teléfono celular VacunatePBA. Si tienen alguna complicación o dificultad al momento de la inscripción, pueden obtener asesoramiento en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS): de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00. Sus direcciones se encuentran en berazategui.gob.ar/salud; o en la oficina de ARBA: calle 148 Nº 1102; en la sede de IOMA: calle 147 Nº 1343, de 8.00 a 14.00; y en las delegaciones de PAMI: calle 146 Nº 1253/63 y calle 52 Nº 3125.