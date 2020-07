Hubo 26 casos de COVID-19 en una conocida panadería de Avellaneda: Una empleada del lugar denuncia que la obligaron a trabajar con síntomas

Una empleada, Evelin López, denunció que la obligaron a trabajar con fiebre, se enteró del diagnóstico mientras trabajaba frente al mostrador del local y luego la echaron. La panadería “La Segunda San Martín”, ubicada en José Manuel Estrada 1422 de Crucecita, fue denunciada por despedirla, tras obligarla a trabajar con síntomas de coronavirus y despedirla al conocer el diagnóstico.

La denuncia la realizó ante las cámaras del canal C5N la trabajadora Evelin López, quien informó que la cantidad de contagiados en el comercio asciende a 26 y la obligación de trabajar con síntomas alcanzó también a varios de sus compañeros y compañeras.

La empleada contagiadas contó que los casos se iniciaron el 14 de junio y los dueños hicieron ir a los empleados a trabajar a pesar de estar infectados. “Yo atiendo el mostrador y a veces me mandaban a los otros sectores hacer producción, tenía dolor de cabeza y me dolia un poco la garganta, pero me hacían venir a trabajar igual”, dijo la mujer.

La trabajadora relató que los dueños del comercio la despidieron por haber resultado contagiada con COVID-19, a pesar de haberla obligado a trabajar en atención al público con síntomas, como fiebre. “Me mandaron una carta documento y me dijeron dijeron que me pagarían este mes y las vacaciones”, dijo la ex empleada.

A pesar de los 26 casos de coronavirus denunciados, la panadería aún hoy sigue abierta atendiendo a vecinos y vecinas, según información de la “Agencia El Vigía”.