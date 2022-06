La intendenta de Quilmes y presidenta del Partido Justicialista local, Mayra Mendoza, encabezó esta mañana un acto por los 66 años de los fusilamientos del 9 de junio de 1956, junto a su par de Berazategui y presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a los Mártires del 9 de Junio de 1956, Juan José Mussi.

“Estamos aquí homenajeando a nuestros mártires de ese comienzo de nuestra historia, una historia oscura, que para nosotros fue la revolución fusiladora, que desde ese entonces hasta esta parte han querido terminar con el peronismo y han querido borrar de la memoria todos aquellos sentimientos a partir de la dignidad que Perón y Eva Perón les dieron a nuestro pueblo. Es fundamental seguir teniendo en cuenta estos momentos de la historia, esos llamados que hacen a que los jóvenes comiencen a preguntarse de qué se trató y terminen abrazando la historia del peronismo”, aseguró Mayra.

En otro tramo del discurso, la Intendenta convocó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara al 2023: “Necesitamos ser la fuerza política organizada con el programa de desarrollo y de crecimiento de nuestros país necesario para darle dignidad a todo nuestro pueblo, para hacerle honor a Perón, a Eva Perón, a los sueños de Néstor y al esfuerzo enorme de Cristina. Tenemos que ser conscientes, responsables y más militantes que nunca para que de ninguna manera nuestro puebla vuelva a padecer y sufrir ante gobiernos insensibles como el que ya vivimos con Mauricio Macri hace muy poquito. No podemos permitir que vuelva a suceder lo mismo, no podemos llegar tarde, tenemos que hacer todo hoy”.

Y siguió: “Cada uno de los pasos de progreso, de mejora en la historia de nuestro país tienen que ver con el peronismo. Cada uno de los privilegios que fueron discutidos para que no sean de unos pocos y se conviertan en derechos para las mayorías fueron discusiones que generó el peronismo. Y por eso nos atacan, nos injurian, buscan que el pueblo desconfíe de nuestra representación política, porque responden al poder económico. Nuestros faros son Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner; no nos confundamos ni entremos en discusiones absurdas que plantean desde los medios de comunicación. Seamos militantes con pensamiento crítico, estemos en formación y discusión permanente, pero siempre sabiendo que nosotros tenemos que garantizar la continuidad de los gobiernos peronistas en la Argentina, en la provincia y en nuestros municipios”.

En tanto, Mussi recordó que “mucho antes de ser intendente municipal, hace 34 años que lo soy, yo ya venía a este lugar porque estaba convencido de que aquí estaban aquellos compañeros que habían dado su vida por la causa nacional y popular y que habían sido injustamente desconocidos por la historia neoliberal. Entre 2015 y 2019 tuvimos que vivir la segunda resistencia y no queremos que haya tercera resistencia. Tenemos que estar más unidos que nunca. No queremos que vuelva un gobierno neoliberal a la Argentina y que lleguen por las urnas; los que mataron a nuestros compañeros eran milicos, no queremos que civiles maten de hambre a los argentinos. Eso es lo que venimos a predicar”.

Y agregó: “Por errores nuestros, por divisiones, perdimos el gobierno en 2015, ya nos dieron pruebas de lo que son capaces de hacer, ya intentaron quitar derechos y, protegidos por la prensa, los quitaron. Intentaron muchas veces destruir y hacer desaparecer al peronismo. No queremos volver a resistir un gobierno neoliberal nunca más. Por eso, la militancia que hizo que no desapareciera el peronismo tiene que exigir unidad para sostener la causa nacional y popular. Si me preguntan con quién estoy, yo estoy con los caídos del 9 de Junio, porque pelearon por la justicia social, porque dejaron su vida por el peronismo, porque adivino que desde allá arriba nos estarán diciendo 'no permitan que vuelva el neoliberalismo a la Argentina'”.

El homenaje se realizó en el Mausoleo del Cementerio Municipal, ubicado en Ezpeleta, y contó con la presencia de funcionarios municipales y militantes. Entre otras autoridades, estuvieron las secretarias de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; los secretarios de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, y de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio; el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Fabio Báez; los concejales Ezequiel Arauz y Patricia Iribarne, y la diputada provincial Berenice Latorre.