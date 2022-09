A lo largo de la última semana, el concejal ad honoren del Bloque Lanús para Lanús en el Frente de Todos, Director Nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros y Vicepresidente del PJ local, Agustín Balladares, inauguró dos Unidades Básicas en Villa Caraza. La primera de ellas lleva el nombre, 7 de Mayo y está ubicada en Hernandarias 4201, cuyo referente es Ezequiel Chaile. La segunda, llamada 23 de Septiembre, está ubicada en Tagle y Manuel Castro, coordinada por el histórico dirigente barrial y compañero desde los inicios de la militancia de Balladares, Tiny Guzmán.

“Espacios como los que hemos inaugurado, se suman a otros que tenemos a lo largo y a lo ancho del Distrito, siendo cada uno de ellos un eslabón en la construcción de organización popular y peronismo, en barrios más humildes como sí también desde aquellas que ubicadas en barrios no periféricos. En estas Unidades Básicas trabajamos para que en Lanús seamos de una vez por todas ciudadanos con iguales derechos. Se tiene que terminar un Lanús A y un Lanús B, como son las políticas de este gobierno municipal que no mira más allá del centrito. Desde esos lugares trabajaremos por más igualdad, por más peronismo, honrando la historia de Lanús. También lo seguiremos haciendo desde el Concejo Deliberante donde el pueblo lanusense nos puso con su voto. Así lo hacemos los peronistas, hombro a hombro, no como ahora que unos funcionarios porteños nos miran desde arriba. Acá estamos para encontrar soluciones a problemas históricos de esta zona de Lanús y en donde el gobierno municipal de Juntos, se desentendió hace mucho tiempo”, sostuvo Balladares.

En las aperturas participaron el concejal de Lanús para Lanús, Gabriel Sandoval, integrantes del Secretariado del Partido Justicialista Lanusense, Congresales Provinciales, dirigentes políticos, sociales y sindicales, referentes barriales y fundamentalmente vecinos y vecinas de la gran Caraza, entre otros.