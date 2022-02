El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció esta semana que ya no es necesario presentar un test de coronavirus PCR negativo para poder volver al trabajo luego de haberse contagiado de la enfermedad. La medida fue publicada en el Boletín Oficial e incluye tanto a la administración pública como a las empresas privadas, y también corre para los casos en que la persona haya sido contacto estrecho y deba aislarse.

La resolución lleva la firma de los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, quienes determinaron que "los trabajadores y las trabajadoras que hayan sido casos confirmados de CoVid-19 o contacto estrecho, no deberán exhibir test con resultado negativo ni ningún otro certificado similar para su reincorporación a los ámbitos de trabajo como así tampoco sus empleadores podrán requerirlo a tales fines".

Además, aclararon que "la presente medida resulta de aplicación para aquellas personas que hayan cumplido el correspondiente aislamiento previsto para los casos confirmados de COVID-19?".

Asimismo, explicaron que la nueva medida es una extensión del anuncio realizado el pasado 19 de enero por el Gobierno nacional, el cual estableció que "los trabajadores y trabajadoras que hayan tenido diagnóstico de COVID-19 y que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta cuando se trate de personas sin vacunación o con esquema incompleto y se hayan cumplido diez (10) días de la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha del diagnóstico (para asintomáticos)".

¿Quiénes tienen que aislarse y por cuánto tiempo?

En su última actualización, el ministerio de Salud bonaerense estableció que aquellos que sean contacto estrecho de una persona con coronavirus, se encuentren vacunados y no presenten síntomas, no deberán aislarse si cumplen los siguientes requisitos:

- Personas con esquema de vacunación completa con dosis de refuerzo o menos de 4 meses desde completaron el esquema;

- Personas que se hayan recuperado de coronavirus en los últimos 3 meses;

Respecto de los convivientes, sugieren que en caso de que una persona del grupo tenga coronavirus, el resto se testee entre el tercer y quinto día y se aisle solo en caso de confirmarse la positividad.

Aquellos que no presenten esas condiciones, deberán aislarse por 7 días y luego testearse; o bien, aislarse por 10 días continuos.

En tanto que aquellos que sean contacto estrecho y presenten síntomas de coronavirus, ya son considerados un caso positivo por lo que deben dar aviso al número telefónico 148. Además, deberán asilarse: 7 días quienes se encuentren vacunados, a los cuales se agregan 3 días de cuidados máximos; y 10 días aquellos que no estén vacunados o no hayan completado su esquema.