Con un estadio colmado de gente en plena pandemia por el coronavirus, el precandidato a diputado nacional de Juntos, Facundo Manes, cerró su campaña de cara a las PASO en el Club El Porvenir de Quilmes.

Con un discurso caliente que no obvió en repartir palos para propios y extraños, Manes intentó mostrarse distinto a su competidor Diego Santilli. Y convocó a los boinas blancas a seguir caminando para “convencer al vecino”.

Frases destacadas

-Me pedían que no me meta

-Muchos decían que nos íbamos a quebrar

-Va a salir el sol en la Provincia y va a iluminar a toda la Argentina

-No somos la máquina de crear la realidad

-No quiero la experiencia de no haber gestionado la inflación

-Somos la mejor opción

-Hay que ganarle al kirchnerismo y transformar a la Argentina

-Revolución del conocimiento

-No vamos a renunciar a la Argentina

.Millones de Argentinos nos van a ir a votar el domingo. Ese es un liderazgo colectivo. Con una visión estratégica. Es un país sin rumbo y la única manera de salir adelante es entre todos.

-Sarmiento no pidió ningún focus group. San Martín no pidió ninguna encuesta.