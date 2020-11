Personal del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) visitó el Complejo Municipal Los Privilegiados para realizar el traslado del lobo marino que días atrás fue rescatado en la Costa de Berazategui. El animal fue derivado a Mundo Marino, donde se le realizarán los controles y cuidados correspondientes antes de poder ser devuelto a su hábitat natural.

El OPDS, entre otras tantas funciones, coordina las acciones para el rescate de la fauna marina. Es así que profesionales de este Organismo de la provincia de Buenos Aires se acercaron hasta la ciudad de Berazategui para abordar el caso del lobo marino cachorro que el martes fue hallado en las costas del distrito.

Desde entonces, tras ser rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad municipal, el animal se encontraba a resguardo en el Complejo Los Privilegiados. Esto pudo ser posible gracias a que, desde marzo – debido a la pandemia de COVID-19- las piletas de este espacio municipal permanecen cerradas al público y sus aguas, por tanto, sin el habitual tratamiento de cloro.

“Este jueves tuvimos la visita de integrantes del OPDS, quienes se encargaron de trasladar al pequeño lobo marino hacia las instalaciones de Mundo Marino, donde se le realizarán estudios, análisis de sangre y diferentes chequeos para asegurarse que se encuentre en óptimas condiciones antes de ser liberado en su hábitat natural”, explicó Jeremías Mc Hardy, director de la Clínica Veterinaria Municipal de Berazategui.

Durante su estadía en Los Privilegiados, el mamífero permaneció el mayor tiempo en las piletas, nadando y jugando libremente. No obstante, en ocasiones salía del agua para descansar y dormir. Precisamente, una de esas incursiones posibilitó actuar al personal municipal. “En una de esas salidas, fue muy fácil llevar adelante el procedimiento. Simplemente, se le colocó una red muy chiquita en la boca, para que no lastimara a ninguna de las personas que debían tomarlo e, inmediatamente, lo pusimos cuidadosamente dentro de una transportadora, hasta que finalmente llegaron desde OPDS para trasladarlo a Mundo Marino”, detalló Mc Hardy.

Según analizaron los integrantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, junto a los profesionales de la Municipalidad, el mamífero habría llegado a las costas de Berazategui desde Uruguay. “Como es cachorro y aún no ha desarrollado un comportamiento reproductivo, estos animales suelen venir hacia este lado para alimentarse y luego retornar junto a la manada, aunque en ocasiones pueden quedar varados. En este caso, además, justo el día anterior a su hallazgo hubo una sudestada, lo que generó la subida del nivel del río, que cuando bajó terminó dejándolo solo en medio de la playa, que tiene una extensión de casi 200 metros”, informó el director de la Clínica Veterinaria municipal.

Si bien se trata de un hecho poco frecuente, Mc Hardy brinda algunas recomendaciones a la comunidad sobre cómo actuar en caso de avistar un animal de estas características en las costas de la ciudad. “En esta oportunidad, el lobo marino era chiquito y dócil. Sin embargo, suelen ser muy grandes y generar daños importantes con su mordida, que es su natural mecanismo de defensa. Por eso, la sugerencia es no acercarse, no darle de comer y llamar inmediatamente a una autoridad pertinente para que actúe”, indicó el médico veterinario. Y finalizó: “En este caso, por ejemplo, los pescadores que lo divisaron se comunicaron rápidamente con Defensa Civil y ellos, a su vez, con la Clínica Veterinaria Municipal, donde lo revisamos, le hicimos un examen general para ver si no tenía alguna lesión y nos contactamos con OPDS. Gracias a eso, logramos concretar la cadena de rescate para que muy pronto el animal pueda retornar en las mejores condiciones a su hábitat natural”.