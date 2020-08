El Municipio de Quilmes realizó una encuesta sobre las prestaciones sanitarias recibidas con los pacientes que estuvieron internados en los tres Centros De Aislamiento Sanitario (CAS) que se montaron en el distrito, en la Universidad Nacional de Quilmes, en el predio del Sindicato del Plástico y en el Colegio San Jorge, que arrojó resultados altamente positivos, ya que en líneas generales, el 91 por ciento de los encuestados se manifestó satisfecho.

Las respuestas de valoración fueron ampliamente positivas para la gestión municipal a cargo del funcionamiento de los centros de aislamiento, superando los estándares utilizados en los sistemas de gestión de calidad y mostrando el éxito de esta política pública.

El trabajo fue realizado desde la Auditoría General de la Municipalidad de Quilmes, a cargo de Fernando Rubino, que señaló: “la encuesta se hizo bajo el criterio de auditoría ciudadana, que sería un control de lo que realiza el Municipio, pero desde la óptica de los vecinos, que en este caso, son los destinatarios de la política pública. Nos pareció que en este contexto de pandemia había que hacer algo orientado a las políticas que estaba implementando el Municipio en este tema, y la de los centros de aislamiento está implicando un esfuerzo importante. No es una tarea sencilla ni todas las comunas lo están haciendo. Por eso nos pareció pertinente saber la opinión de quienes están pasando por los centros de aislamiento”.

Rubino añadió que “esto tiene que ver con lo que nos pidió Mayra desde el comienzo de su administración, que es hacer una gestión municipal participativa. Desde que iniciamos la campaña entendimos que si se tiene en cuenta la opinión de las quilemñas y quilmeños y se los incluye en el diseño y el control de las políticas públicas, el margen de error de los funcionarios se reduce”.

Para saber la opinión sobre las prestaciones sanitarias en los CAS, se tocaron diversos ítems. Acerca de si creía si el traslado al CAS fue beneficioso para su tratamiento, el 83% respondió que sí; mientras que 15% dijo que no y un 2% no sabe/no contestó. En esa línea, se consultó si dicho traslado fue beneficioso para el cuidado de su grupo familiar, a lo que el 88% asintió; un 8% se expresó en contrario y un 4% NS/NC.

En cuanto a si fue apropiada la respuesta del personal de salud a la hora de ser atendido, el 64% dijo que sí; el 11%, no; el 21% no la necesitó y un 4% NS/NC. Consultados sobre si recibieron la medicación en tiempo y forma, el 35% fue por la afirmativa; el 8% por la negativa; el 53% no la necesitó y el 4% NS/NC.

A la hora de hacer una valoración por los servicios brindados en los CAS, se los dividió en Salud (86,1% positiva +; 9,8% negativa – y 4,1% NS/NC); Comida (96,7% +; 2,5% – y 0,8% NS/NC); Higiene (91% +; 7,4% – y 1,6% NS/NC); Trato Personal (94,3% +; 4,1% – y 1,6% NS/NC) y Esparcimiento (88,5% +; 8,2% – y 3,3% NS/NC).

Con todos estos datos, se concluyó que el 91% de los pacientes tuvo una opinión positiva sobre los Centros de Aislamiento Sanitario; mientras que apenas el 7% tuvo una impresión negativa y un 2% NS/NC. Por último, el 78% aseguró que recomendaría a otros enfermos aislarse en el CAS (16% no y 15% NS/NC).

“La enorme aprobación por parte de los pacientes que se recuperaron en los Centros de Aislamiento Sanitario de Quilmes nos muestra que estamos en el camino correcto y que nuestros vecinos que pasaron por ahí se sienten respetados y tienen buenas experiencias. También es una satisfacción poder medir los resultados que estamos teniendo con nuestras políticas públicas, que algo que tiene que ver con nuestra mirada de la gestión”, expresó el secretario de Salud de Quilmes, doctor Jonatan Konfino.

Y agregó: “por más que sea pequeño, no descuidamos el porcentaje de pacientes que marcaron que todavía hay cosas por mejorar y en eso es en lo que tenemos que seguir trabajando”.

Donantes de plasma

En este contexto, el 69% de los pacientes encuestados afirmó que estaría dispuesto a ser donante de plasma; mientras que el 16% dijo que no lo haría y un 15% NS/NC. A todos los pacientes que respondieron positivamente se les tomaron los datos y se cargaron a la página web del Municipio para donantes de plasma.