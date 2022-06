Más de 4200 atletas del país y extranjeros participaron de la 33º Prueba Atlética 10K Día del Vidriero "Saverio Terminiello". En esta oportunidad, los ganadores de la competencia, de gran prestigio a nivel internacional, fueron Edgar Chávez, entre los hombres; y Antonella Guerrero, por las mujeres; mientras que Ariel Aranguis salió primero en la categoría de discapacitados. El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, se hizo presente para acompañar a los corredores en la largada y en la línea de meta. En innúmero de asistentes, contaron los organizadores, fue un nuevo récord para la emblemática Maratón.

Esta fue la 33º edición de la emblemática Prueba Atlética que tuvo su primera edición en 1988 y que fue declarada de interés municipal. En esta oportunidad, llevó el nombre de Saverio Terminiello, en homenaje a su creador y principal impulsor (fallecido recientemente).

Tras finalizar la competencia –organizada de manera gratuita por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes-, las y los participantes se reunieron en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), donde se realizó la ceremonia de premiación. Durante el acto, se entregaron los premios a los ganadores de cada categoría y las menciones honoríficas para el primer vecino y vecina berazateguense que completaron la prueba.El intendente Mussi expresó: "Lo estamos viviendo con mucha emoción porque en este ínterin no está más quien era el máximo factor de éxito de estas jornadas, Saverio Terminiello. Le pusimos su nombre a la prueba atlética, convocamos y la gente respondió porque la necesitaban y porque estaba flotando el espíritu de Saverio acá. Me emocionó".

Y aseguró: "Esta fue una jornada muy buena, con más de 4200 inscriptos; y creemos que se sumaron más corredores que no se registraron. Esta maratón es una de las más importantes del país. Siempre está autorizada y es reconocida por la Federación Atlética Metropolitana".

"Esto es una fiesta del deporte. Berazategui tiene muchas disciplinas deportivas y cada vez que podemos hacer alguna de estas cosas que son un desafío, nos sentimos muy felices y orgullosos de poder lograrlo", finalizó el IntendentePor su parte, María Laura Lacava -secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Turismo, Recreación y Deportes- resaltó: "No es común que se haga una carrera tan importante como esta de manera gratuita, que se entreguen remeras, se sorteen bicicletas y premios. Creo que somos el orgullo y el Corazón de Zona Sur. En Berazategui el deporte ha sido uno de los ejes de gestión más importantes durante más de 30 años".