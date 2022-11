La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó este sábado, los festejos por el 107º aniversario del barrio La Ribera, en el marco de un nuevo festival Somos Quilmes, que contó con la participación de una multitud de vecinos y vecinas quienes disfrutaron de shows musicales y el cierre estelar con la popular cantante, La Joaqui.

"Estamos en LaRibera de Quilmes, en este lugar hermoso que hoy está cumpliendo 107 años de historia. Y esa historia es la que queremos que revivir cada día para lograr un mejor desarrollo y mejor futuro para este barrio. Hemos hecho obras muy importantes como la obra hidráulica, pavimentamos muchas cuadras y las luces LED, que hacen que las vecinas y vecinos tengan una calidad de vida mejor, que es el objetivo de nuestra gestión", sostuvo Mayra.

La Jefa comunal anunció que "tenemos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de este lugar y con que sigamos abrazando e invitando a los vecinos a que puedan disfrutar de estas costas del Río de la Plata, una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires, que la tenemos aquí en Quilmes. Y estamos llevando adelante un proyecto del Parque Costero, que es la recuperación de la escollera del Club Náutico y que será un espacio para que puedan disfrutar todas las familias de Quilmes y también del conurbano sur y de la Provincia".

Mayra concluyó: "Y terminamos la jornada con un festival Somos Quilmes, con artistas locales y que tendrá el cierre con una artista de renombre como La Joaqui. A disfrutar todos y todos y todas de este lugar que queremos mucho y desde ya, un feliz aniversario a todos los vecinos y vecinas de La Ribera de Quilmes"

La Intendenta recorrió por la mañana y la tarde La Ribera, donde pasó a saludar a los guardavidas que cumplen funciones en el Servicio de Seguridad en las playas de la costa local, y también dialogó con los vecinos y vecinas de la zona y los que se hallaban presentes en el lugar.

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino indicó: "Hoy tuvimos una vez más, otro festival Somos Quilmes con una masiva concurrencia y con muchísimas bandas locales y el cierre de La Joaqui, una artista que ha convocado a muchísimos jóvenes de nuestra ciudad. Los festivales Somos Quilmes son organizados por todo el Municipio en su conjunto y por eso están teniendo este éxito. Estamos muy contentos con el cariño que nos muestra la gente y el agradecimiento de poder tener estos recitales que son totalmente gratuitos donde puede acercarse toda la familia".

Desde el mediodía se presentaron numerosos shows en vivo de distintos grupos musicales en el escenario emplazado en la avenida Cervantes entre Robles y Olavarría. Las bandas que pasaron por el escenario fueron Latinas Crew, Rafa Villareal, Unidad Básica, Mono Mieres, Río Loko, Colectivo de Artistas Villeros, Gittano, Camila en Júpiter DJ; Lula del Cráneo VJ; CalhuSantafesino, y Activa Rocho.

Más tarde, para el cierre, fue el turno de la presentación de La Joaqui, una de las pioneras del freestyle en el país, con sus temas: "Butakera", "Dos Besitos", "Lassie", entre otros, que hicieron vibrar y bailar al público presente.

El vecino Darío Sánchez afirmó: "Fue muy bueno el festival para todos los vecinos. Es una linda recreación porque está muy linda la ribera de Quilmes también, siempre venimos con la familia. Es bueno que el Municipio haga estos festivales porque se divierten todas las clases sociales. La música es todo". En tanto, Martina Lapano, otra vecina, dijo: "Hoy vinimos porque queríamos escuchar a La Joaqui y a las otras bandas. La pasamos muy lindo y estuvo bien organizado. Es súper necesario que se hagan estos festivales donde todos los vecinos puedan participar sin tener que pagar una entrada".

Y la lugareña, Mónica Romero indicó: "Vi una fiesta que me encantó. Muy lindo, vino un montón de gente. Me parece muy bien. Hay mucha gente que no puede disfrutar de estos eventos y son una buena oportunidad de estar con la familia porque son gratis".

La celebración fue organizada de forma conjunta por la Municipalidad y la Comisión de Festejos de La Ribera. Además, estuvo garantizada la implementación de los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza correspondientes.Estuvieron presentes en la actividad integrantes del Gabinete municipal, funcionarias y funcionarios provinciales y comunales, y concejalas y concejales.