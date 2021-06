El supuesto comunicado de las entidades:

De acuerdo con el texto del documento, que se puede leer al final de esta nota, las instituciones firmantes (en su mayoría Sociedades de Fomento y Centros de Jubilados) consideran que la cárcel en cuestión ayudará a “evitar la superpoblación en comisarías de la región”. Asimismo, consideraron que “las alcaidías no son cárceles” y afirmaron que su funcionamiento “permitirá a los agentes policiales de las comisarías liberarse de funciones, como la custodia de detenidos para poder abocarse al trabajo preventivo de la seguridad de nuestros barrios”.

“Repudiamos fuertemente la mentira sobre la construcción de una ‘cárcel’ que se intentó instalar por parte de cierto grupo de personas, que solo buscan confundir a los vecinos para sacar rédito político”, se lee en el texto difundido.

“Como sociedad estamos viviendo momentos muy dolorosos, esperando la recuperación de seres queridos o sufriendo su pérdida en otros casos, por lo cual, lo que más necesitamos es unión”, señalaron, y concluyeron: “A quienes quieran hacer política con un tema tan delicado, les pedimos que se abstengan y se pongan a trabajar codo a codo por Berazategui en vez de seguir causando daño”.

Entre las instituciones que suuestamente firmaron el comunicado, se observa a la Sociedad de Fomento “Sevilla”, la Sociedad de Fomento “Av. Rigolleau”, el Centro de Jubilados “María Angélica”, la Sociedad de Fomento “Barrio Luz”, el Polideportivo N° 6, la Sociedad de Fomento “Villa España”, la Sociedad de Fomento “Comandante Ramos”, el Centro de Jubilados “Amistad”, la Sociedad de Fomento “Los Paraísos”, la Sociedad de Fomento “María Angélica”, el Polideportivo N° 2, la Sociedad de Fomento “La Prosperidad”, la Sociedad de Fomento “21 de Septiembre”, y la Sociedad de Fomento “Cesar Bustillo”, entre otras.

¿Qué dicen las instituciones al respecto?

En la tarde de este miércoles, colegas del periódico El Progreso se comunicaron con integrantes de sus comisiones directivas de algunas de las mencionadas. La sorpresa llegó cuando varias de las citadas en el supuesto comunicado aseguraron desconocer el texto o refirieron que se enteraron del mismo a través de las redes sociales.

“La realidad es que nosotros no nos estamos reuniendo por la pandemia y nadie nos convocó ni preguntó algo respecto de ese comunicado”, aseguró la tesorera de una de las entidades mencionada. “En lo personal no estoy de acuerdo con que se instale una cárcel o una alcaidía como la llaman, pero esa es una opinión personal, no de la Sociedad de Fomento ni tampoco del Centro de Jubilados”, añadieron.

Otros testimonios confirmaron que, en efecto, las comisiones no se están reuniendo para evitar los riesgos de contagio de coronavirus. En ese sentido, si bien algunos de ellos están de acuerdo con el texto difundido, indicaron que no lo firmaron y que tampoco lo firmarían porque sus opiniones personales no representan la postura de las institucionales que presiden.

Los colegas de de El Progreso confirmaron a El Suburbano que luego de la ronda de consultyas, se supo que muchas no fueron consultadas sobre la confección del documento publicado en las redes, aún así cabe destacar que varias de las instituciones mencionadas en el mismo están dirigidas por autoridades directamente vinculadas al municipio, como “Tevez Rocío, en representación de la Sociedad de Fomento Avenida Rigolleau”. Todo el mundo sabe que Tevez es familiar de la concejal mussista del mismo apellido, además de secretaria de comisiones en el CD de Berazategui. No sería el único caso en donde se vinculan los funcionarios municipales con las instituciones del distrito.

Lo que hasta el momento este medio no pudo comprobar es la procedencia del comunicado desmentido por las entidades. Se desconoce quien o quienes redactaron el texto en apoyo a la iniciativa carcelaria del intendente Juan José Mussi.