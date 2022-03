Los acusados por acoso sexual Omar Giménez y su hijo Diego, ambos directores técnicos del fútbol femenino del Club Argentino de Quilmes, no aparecen por ningún lado desde el pasado sábado, momento en el que se radicó la primera denuncia en su contra.

Fuentes judiciales informaron que al momento son tres las menores que denunciaron por gromming y acoso sexual a padre e hijo. Las menores declararon ante psicólogas de la fiscalía de gromming del Departamento Judicial Quilmes y complicaron la situación judicial de los acusados. Señalan que las próximas horas pueden ser trascendentes para la investigación y el curso de la causa.

Tanto Omar como Diego se desempeñaban como entrenadores de Fútbol Femenino de las categorías Sub 14 y Sub 16 del Club de la barranca.

En tanto, en las últimas horas trascendieron imágenes en la que se ve a los acusados con autoridades del Club, y según publicó el diario Clarín el dirigente Hernán Romero reconoció que hace una semana estaba al tanto de la situación.

Omar Giménez es un empleado municipal de la planta permanente. Estuvo en Comisión en el Concejo Deliberante a pedido del bloque de Juntos por el Cambio hasta el 31 de diciembre del 2021 cuando el bloque decidió que regrese al Ejecutivo.

LOS CHATS