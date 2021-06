El viernes, la puerta de entrada del Consejo Escolar de Quilmes, apareció con afiches donde se escrachaba con fuertes epítetos a la consejera del PRO, Claudia Rodríguez. integrante de la lista de Martiniano Molina.

Lejos de amilanarse, Rodríguez escribió en redes sociales: “Hoy apareció esto en el Consejo Escolar, una injuria y agresión anónima. Puedo pensar que fue el oficialismo, pero realmente tengo la certeza que esto es por una interna dentro de J x C., ya que estoy trabajando con Martiniano Molina y Juan Bernasconi, tengo intenciones de integrar la lista de candidatos para las elecciones legislativas, esta agresión me da mas fuerzas, y aclaro y aviso (porque el que avisa no traiciona) que voy a realizar la denuncia correspondiente para solicitar las cámaras de seguridad no sólo del Distrito, sino las de los comerciantes y vecinos, así como todas las pruebas a las que se pueda acceder. Los que me conocen saben que siempre estoy a disposición de lo que necesiten y que estar dentro de la política, para mi, es una herramienta para ayudar a la gente. ‘LADRAN SANCHO SEÑAL QUE CABALGAMOS'”