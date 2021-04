A través de las redes sociales, fue escrachada la ex concejal Luján Dubrocca. La denuncia asegura no haber pagado sus deudas que habría contraído con un empleado municipal que le habría facilitado dinero a cambio del pago de intereses. Hecho que no estaría sucediendo, y al que Dubrocca habría requerido más tiempo por estar “atravesando un problema personal”. Un hecho que recién empieza y no se sabe donde puede terminar. cercanos a la ex edil sostienen y reafirman que “no hay nada raro”.