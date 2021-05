El miércoles 5 de mayo los comerciantes y trabajadores afectados de gimnasios, complejos deportivos, natatorios, escuelas de danza, etc, marcharán a la autopista Bs As La Plata en el partido de Berazategui concentrando en la avenida 14 y 162 a las 10 am. Bajo la consigna “Somos esenciales queremos trabajar”. Serán acompañados por sus alumnos.

Marcos Díaz de “Gimnasios Unidos Berazategui” es la cara visible de cientos de empresarios y trabajadores del secto, quien se mostró preocupado por este nuevo cierre. Por ese motico van a realizar una marcha, uniendo los tres distritos Quilmes, Varela y Berazategui, el próximo miércoles 5 junto a sus alumnos para reclamar por su derecho a trabajar.

“Esta problemática no afecta sólo a los gimnasios, sino también a los complejos deportivos natatorios, pilates, yoga, todos están afectados por el nuevo decreto de necesidad y urgencia y no pueden trabajar. Lamentablemente nuestro sector está sufriendo un momento crítico que comenzó a gestarse el año pasado en la pandemia qué durante el 2020 nos cerró por 8 meses, esto implicó que muchos gimnasios del país hayan cerrado sus puertas definitivamente y otros, quienes pudimos sobrellevar la situación de alguna manera, para el mes de octubre o noviembre comenzamos a trabajar pero finalmente nos encontramos con las primeras restricciones del 2021, ya nos están afectando cuando todavía no nos hemos recuperado por el año perdido”, señaló Díaz.

“Es muy triste y lamentable que las autoridades no consideren esta actividad teniendo en cuenta que la tasa de contagios en los gimnasios es del 0,6% es un índice muy bajo, esto es gracias a que se han puesto en acción protocolos de prevención que han sido efectivos, eso indica que se puede trabajar de manera segura aplicando las normas. Cuando volvimos en el mes de octubre, noviembre, trabajabamos al 50% de la capacidad que poseíamos antes de todo esto, en los últimos tiempos otra vez nos bajaron al 30% en enero del 2021, hasta hoy en día donde algunos municipios permiten la actividad física al aire libre y otros lamentablemente si no cuentan con un lugar al aire libre no pueden trabajar. Esto no se trata sólo de estética, ir al gimnasio es calidad de vida. Nuestros protocolos han sido efectivos, desde que comenzó toda esta situación llevamos contabilizados 1200 gimnasios cerrados en el país y no sólo por las restricciones del momento sino por no saber qué va a pasar a futuro”, agregó.

En Berazategui

“Las autoridades locales nos han manifestado que están interesados en que nosotros podamos trabajar, pero dicen que por las disposiciones que llegan de arriba no nos pueden acompañar. Estamos en el medio de una disputa de los que están arriba y los que están acá a nivel local y regional, para nosotros es muy cansador por todo lo que implica económicamente llevar adelante un negocio en la Argentina”, dijo.

“Nos han restringido nuestro derecho al trabajo ya que no disponemos de ninguna medida que nos brinde ningún tipo de apoyo. Hoy en día hay gimnasios colegas que ya están hace tres semanas sin trabajar, te dicen que podes trabajar en la plaza, pero las plazas no son seguras hemos tenido colegas que les han querido robar y más allá de eso uno es un comerciante tiene los alquileres que corren, los impuestos, tanto a nivel municipal como provincial, la cobertura médica y los seguros de los establecimientos, todo eso como propietario uno lo tiene que afrontar y además los sueldos de los empleados.

Por eso hemos decidido junto a colegas de Varela, Quilmes y Berazategui realizar una manifestación el día miércoles a las 10 de la mañana, nos juntamos en calle 14 y 162 a metros de la autopista Buenos Aires – La Plata, sinceramente no nos alegra tomar esta acción pero creemos que no hay otra forma de generar una visibilización de esta situación, nuestros alumnos, amigos, todos nos apoyan y van a estar ahí marchando con nosotros, nuestra situación es supercrítica, le pedimos perdón a los vecinos por esta decisión que hemos tomado, pero lamentablemente las autoridades mismas nos empujan a que realicemos esta marchar para visibilizar la situación de los gimnasios, natatorios, complejos deportivos y muchos otros colegas”, finalizó.