Las sesiones ordinarias 2022 arrancan en una escuela de Solano. No será la primera vez que el Concejo Deliberante salga de su recinto para sesionar. Lo hizo en varias oportunidades desde que se abriera la renovada Casa de la Cultura de Quilmes. También, cuando se intentó trasladar el recinto deliberativo local a distintos puntos de la Ciudad.

Ahora, la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Quilmes se realizará en una importante

escuela pública de la populosa localidad de San Francisco Solano. Los detalles se ultiman hora ahora, y se prevé la presencia de importantes invitados, para que el próximo sábado 5 de marzo a las 15 horas se abra oficialmente el periodo legislativo quilmeño 2022. Y tras dejar atrás la pandemia de coronavirus, el recinto del HCD dará inicio a las sesiones ordinarias en la Escuela Técnica N° 3 de San Francisco Solano.

Durante el encuentro, el presidente del Deliberante, Fabio Báez, invitará a la intendenta Mayra Mendoza para

que se dirija a la Asamblea Legislativa y exponga sus lineamientos de lo que será su Gestión municipal y produzca un resumen de lo hecho desde su asunción en diciembre de 2019.

La Jefa Comunal -según supo El Suburbano- en su discurso no dudará en resaltar los numerosos logros obtenidos en este último tiempo en materia de obras principalmente, como es la apertura de la avenida Santa Fé, las refacciones edilicias en las escuelas públicas, las obras de asfalto, la edificación y renovación de parques públicos, la inversión en Salud para combatir el COVID, en camiones recolectores de residuos, luminarias Led, móviles y cámaras de seguridad, EcoPuntos, y brindará detalles sobre el mega proyecto que avanza en la Ribera del Complejo de Separación de Residuos.

Se prevé que Mayra no dudará en avanzar un paso más, y anunciará el ambicioso plan de asfaltos para el Oeste del distrito conjuntamente con más obras de cloacas, el Proyecto del Polo Educativo de Don Bosco, la limpieza de arroyos y su proyecto para evitar desbordes. Un discurso que .dicen- estará enfocado con una fuerte impronta en conciencia ambiental y de igualdad.