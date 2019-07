Durante la presentación de la lista que encabeza el ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez, la precandidata a concejal y ex secretaria de Cultura y Educación local, Evangelina Ramírez, hizo una reseña del trabajo realizado durante el barbismo en el área que comandó, y criticó a su predecesor, el actual secretario Ariel Domene, al que muchos acusan de haber usado únicamente ‘copy -paste’ de las cosas buenas durante su gestión.

Al hablar de Educación, Ramírez aseguró que “están tratando de municipalizar el tema de la educación. Lo estamos vemos con algunas herramientas que existen dentro del sistema educativo, como por ejemplo el SAE que pasa a ser manejado por el municipio. Lo mismo con el tema obras. En el 2017 se tomó una decisión de no municipalizar porque claramente es un tema provincial, sino que la idea fue con la intención de acompañar a los padres y docentes, y tener una política focalizada de acompañamiento para ir a la Provincia con el apoyo del municipio”.

“No solo fue una mirada de infraestructura, sino fue una mirada desde el contenido”, explicó. Y sin dudar avanzó: “Cuando llegamos a la gestión solamente había cuatro museos que atendían de ocho a tres de la tarde. La Casa de la Cultura estaba cerrada. Nace el CPA Leonardo Favio. Nace Solano. Nace el Espacio Cultural Mercedes Sosa. Nace el Teatro Municipal. Lamento que en el día de hoy se haya transformado más en un cine que en un espacio de la cultura de nuestra ciudad”.

Con esto, Ramírez pusoen comparación los modelos de gestión cultural y educativa de antes y de ahora.