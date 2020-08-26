A MUY HORAS DE LA DETENCION DEL PRINCIPAL SOSPECHOSO EN LA DESAPARICION DEL ABOGADO QUILMEÑO, SALVADOR PLANTAMURA, EL SUBURBANO PUDO RECABAR IMAGENES SORPRENDENTES DE LA AMISTAD EXISTENTE ENTRE LA VICTIMA (REMERA AZUL CON INSCRIPCIONES) Y DARIO DENING (REMERA NEGRA), DETENIDO EN LA MADRUGADA DE ESTE MIERCOLES EN ENTRE RIOS ARRIBA DE UNA BICICLETA CON LA QUE HABIA SALIDO DESDE QUILMES, LUEGO DE INTENTAR COIMEAR EN UN PUESTO POLICIAL EN EL PUENTE ZARATE-BRAZO LARGO PARA QUE LO DEJARAN SEGUIR
DENING LLEVABA PUESTA AL MOMENTO DE SU DETENCION UNA CAMPERA QUE PERTENECIA A SALVADOR ALTAMURA, Y ENTRE SUS ROPAS HABIA UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE PESOS Y DOLARES. DENING FUE LA ULTIMA PERSONA QUE ESTUVO CON EL LETRADO EN SU TALLER DE BERNAL OESTE.
LA RELACION ENTRE AMBOS VENIA DE MUCHOS AÑOS, CUANDO DE CHICOS AMBOS ERAN VECINOS.