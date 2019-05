Minutos después de la sesiòn de la semana pasada en la que se aprobaron las cuentas, donde la edil opositora Susana Cano no asistió por problemas de salud, estalló en las redes una feroz respuesta de su parte a una publicación del periódico CPB. Sin titubeos, Cano escribió: “Yo no me ausenté al momento de votar. Por lo menos podría contar la verdad antes en pos de la UNIDAD. El enemigo es amarillo, o se volvieron daltónicos”