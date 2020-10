El fin de semana falleció la docente quilmeña Erika Villarruel, una conocida docente, además de una comprometida militante social y política, quien tiempo atrás tuvo una activa participación en el Municipio de Quilmes en la Secretaría Cultura; además dirigía desde hacía más de diez años la Unidad Académica de la Escuela Normal de Quilmes.

Villarruel, de 49 años, era la mujer de Daniel Gurzi, dirigente justicialista, ex concejal, ex candidato a intendente, ex legislador provincial y actual integrante del directorio de ACUMAR.

Quienes hacemos El Suburbano le hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a su familia!!!