Según se ha denunciado en estos últimos días, un grupo no identificado de personas habría intentado estafar a vecinos haciéndose pasar por recolectores de residuos de la Municipalidad de Berazategui.

El engaño consiste en pedirles dinero o “alguna ayuda” a los ciudadanos, alegando la necesidad de comprar elementos necesarios para poder desempeñar su tarea en la actual coyuntura que atraviesa el país.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Berazategui se aclara que los empleados municipales que trabajan en la vía pública, brindando toda clase de servicios, no tienen autorización para cobrar por ningún tipo de tarea.

Es así que, en caso de recibir la visita de estos estafadores que se hacen pasar por personal municipal, se les recomienda a los vecinos comunicarse inmediatamente al 911; al Centro de Atención al Vecino (CAV), al 0800-666-3405, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, y sábados de 8.00 a 14.00; o al Centro de Operaciones Municipales (COM), las 24 horas, al 0800-999-2525/0247.