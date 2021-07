“Fue un placer trabajar en el disco de Fede. Su música y él me llevaron al lugar en donde me siento más cómodo produciendo, un híbrido entre lo electrónico y lo acústico. En un año difícil de virtualidad absoluta, logramos mantener el ida y vuelta fluyendo para que, en el momento de ir al estudio, todo sea disfrute. La profundidad de sus letras me hizo más fácil el trabajo.” Carli Arístide

Fede Yuyo, músico y compositor argentino, tecladista de la banda Pancita, lanza su primer disco solista titulado Parque Camet, producido integralmente por Carli Arístide -músico, productor musical y además guitarrista de Lisandro Aristimuño-.

Parque Camet es un viaje simbólico a un lugar muy significativo para el músico.

A lo largo de 8 canciones, invita a transitar sus experiencias, pensamientos y sensaciones íntimas y personales. Un cruce entre nostalgia, expectativas, reflexión y acción, conforman la imagen completa del disco, que se abre paso en una sonoridad con gran presencia de ambientes y climas, que el piano, los sintetizadores y las sutiles guitarras proponen contemplar.

En el corte Camet – último track del disco- se concentra gran parte de la conceptualidad y sonidos que tiene este trabajo: “Un lugar donde suceden muchas cosas y atemporal a su vez. Cerca del mar pero con los pies en la tierra. Hay recuerdos y deseos, sueños y realidades. Sensaciones que resumen muchos de mis procesos artísticos y personales en uno mismo: el crecimiento”, sintetiza Fede Yuyo.

“Una de las cosas más lindas que tiene Parque Camet es todo el trabajo que hay puesto en la obra, no solo en lo musical sino también en lo conceptual y visual” agrega Fede Yuyo. El arte de tapa es obra de Fernando Claps, y la foto de tapa es de Brenda Sofía Molina.

Parque Camet puede escucharse en Youtube/Spotify/ Itunes

Enlaces a cortes de difusión en Spotify:

Camet: https://open.spotify.com/track/6ZvV7vb2YqIE8IsRcOXpG8?si=26c059a063c444be

Frontera: https://open.spotify.com/track/1cFlGSOt6qZWoi29lfmC6z?si=d7a02ac0d70b4565

Disco completo:

https://open.spotify.com/album/5TGD3SLA08w7NRKQZGB7US?si=qqHJDyfxS9iP0JSt77Kwfg

https://www.deezer.com/es/album/220078342



https://fedeyuyo.bandcamp.com/album/parque-camet



Ficha técnica:

Producido por Carli Arístide.

Grabado en Bisio Estudio en Buenos Aires, Argentina.

Técnica y Operación: Juanchi Bisio.

Mezclado en Estudio Bulo por Nacho de la Riega.

Masterizado en Daniel Ovie Mastering.

Fede Yuyo: Voces, Piano, Syntes.

Carli Arístide: Guitarras, Bajo, Syntes, Programación, Edición.

Julián Semprini: Batería.

Mariano Moledous: Coach Vocal y Coros en Reflejos, Frontera, Base, Bosque, Cerca.

Franco Gagliardi: Guitarra en Frontera.

Transcripciones y Cifrados: Juan Martín Bianucci.

Foto de portada: Brenda Sofía Molina.

Intervención de foto y Diseño Gráfico: Fernando Claps.

Todas las canciones compuestas y escritas por Fede Yuyo.