Córdoba, 18 de agosto de 2022

FEDERALISMO NACIONAL Y POPULAR

El día de ayer vimos como muchos grupos marcharon sin saber por qué, sin tener un destinatario claro del mensaje que el pueblo trabajador quiere hacer escuchar. Desde la UGATT venimos sosteniendo que la maldita inflación es el problema que provoca la devaluación del salario. Y que la responsabilidad es de los que manejan los vectores principales de la economía.

Ante los cambios en el gabinete propusimos ser pacientes. Tenemos muy en claro que cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento. Gracias a Dios y la Virgen tenemos a los sindicatos para canalizar y efectivizar las demandas.

Nuestro movimiento obrero, encarnado en las tradiciones peronistas, necesita que las y los trabajadores del transporte, la logística y los servicios; organizados en todas las provincias que componen nuestra Patria, cuenten con la representación que esta unión debe tener a todo nivel.

El federalismo que pregonamos con orgullo patriótico es NACIONAL Y POPULAR: NO POPULISTA, como tratan de minimizarlo, rebajarlo y ultrajarlo.

Las diferentes expresiones que surgen del pueblo trabajador serán canalizadas en todos los sectores para que la representación se dé efectivamente en cercanía y no desde los pulpitos que desde la Ciudad de Buenos Aires pretenden replicarse y que en mala hora aprendimos de la política.

Damos por normalizada la UGATT regional Córdoba. Para bien, y por demanda propia de los sindicatos, que no encontrándose representados por otras asociaciones, se dan a sí mismos la justicia que en buena hora aprendimos de nuestra doctrina peronista.

“El peronista trabaja para el movimiento, el que en su nombre sirve a un circulo, o a un caudillo lo es sólo de nombre.” Verdad Peronista N° 5

Como toda construcción peronista, las organizaciones libres del pueblo, servimos al movimiento obrero para que las conducciones nunca pierdan el rumbo, y si lo pierden para que lo encuentren rápido. La sabiduría popular bien conducida es más fuerte que cualquier mandato.

Somos la dignidad trabajadora que pretende cada vez más trabajos calificados, tenemos materia gris en cantidad y el coraje que nos dio esta bendita tierra criolla.

¡Nunca bajaremos los brazos, ni la cabeza!

Los necesitamos en alto para pensar, trabajar y militar por una patria justa libre y soberana.

Por el CONSEJO DIRECTIVO