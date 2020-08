El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, brindó hoy su primer informe de gestión del año ante la Legislatura porteña, donde anunció que a partir del 28 de agosto será obligatorio el uso del TelePase en todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. “Esta es una medida prioritariamente sanitaria que apunta a reducir los riesgos de contagio en las cabinas de peaje. La adhesión va a ser gratuita para los que todavía no están adheridos, que hoy es el 40% de los usuarios de autopistas. Y quiero llevarles tranquilidad a los trabajadores: vamos a garantizar todas las fuentes de trabajo”, expresó al respecto. Miguel hizo un repaso por las distintas iniciativas que lleva adelante el Poder Ejecutivo porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la pandemia, y destacó el trabajo realizado en Salud, Género, Educación, Seguridad, Mantenimiento e Higiene, Transporte y Movilidad, y Economía. Además, resaltó que la pandemia “nos encuentra a todos los espacios políticos trabajando juntos más allá de las diferencias que podamos tener” y que “Horacio promovió, desde un primer momento, un trabajo coordinado con el Gobierno nacional, el de la Provincia y con todos los bloques”. En materia de salud, hoy en día en la Ciudad hay 62.878 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 22.259 fueron dados de alta, y se registraron 1.356 fallecimientos. Mientras que en la Argentina los casos son 206.743 y 3.813 fallecimientos. El Gobierno porteño reforzó el sistema público de salud para que pueda dar respuesta y garantizar el bienestar físico y mental de todos los vecinos durante la pandemia. Y para que los profesionales de la salud tengan todo lo que necesitan, adelantó la compra de insumos para todo el año. En ese sentido, Miguel destacó “a los directores de los hospitales de la Ciudad y a sus equipos, con quienes estamos en permanente contacto y trabajando más juntos que nunca”. Para combatir el virus se sumaron siete ambulancias y 543 nuevos respiradores. “Y acá quiero agradecer especialmente al Gobierno nacional por su contribución de 529 respiradores”, dijo. Se instalaron 20 Unidades Febriles de Urgencia (UFU), que son módulos específicos para atender casos sospechosos de coronavirus anexados a 20 hospitales de la Ciudad. Estos espacios permiten derivar a las personas que tienen síntomas de manera segura y se reduce la circulación en las guardias. Hasta el momento las UFU atendieron a 40.472 vecinos, hicieron 34.023 testeos y tuvieron 13.421 casos positivos. Se sumaron más de 8.240 camas: 1.500 de internación general en hospitales, 450 de terapia intensiva específicas para pacientes con coronavirus, y 5.490 en hoteles. El centro de aislamiento creado en Costa Salguero cuenta con 800 camas para cuidados leves. La Ciudad cuenta con 50 hoteles que en un primer momento se utilizaron para quienes volvían del exterior y tenían que cumplir el aislamiento preventivo. Allí se alojaron 8.052 vecinos. Ahora, los hoteles se usan para los vecinos que tienen el virus y presentan cuadros leves que no requieren de un cuidado en un hospital o que están esperando el resultado. “Todo el equipo de salud está trabajando con mucho compromiso y mucho amor para cuidarnos. En nombre de todos los vecinos de la Ciudad quiero decirles gracias”, expresó Miguel. Hay un gran consenso mundial sobre la importancia de detectar lo antes posible a quienes tienen el virus. Por eso, la Ciudad impulsó una fuerte estrategia de testeos barrio por barrio que permite identificar a tiempo casos positivos o sospechosos para aislarlos y así cortar la cadena de contagio. Miguel detalló que “hasta el momento hicimos 273.549 hisopados y 246.558 testeos rápidos para el personal de salud, de los geriátricos, los agentes de tránsito, las fuerzas de seguridad y los trabajadores del BAP y de los paradores de la Ciudad que están poniendo el cuerpo en esta pandemia”. Además, en equipo con el Gobierno nacional, se activó el Plan DetectAR, que consiste en una búsqueda activa, recorriendo casa por casa, para identificar casos sospechosos. Hasta el momento el plan alcanzó a 34 barrios, se hicieron 41.128 testeos, de los cuales 16.413 dieron positivos. Para que los adultos mayores y las personas de riesgo se den la vacuna contra la gripe sin exponerse al virus en una guardia o en un hospital, este año se hizo la campaña de vacunación en 82 sedes distribuidas en escuelas, iglesias, centros culturales, bibliotecas y centros de día. En cuatro meses, 508.000 vecinos recibieron la vacuna, de los cuales 217.024 son adultos mayores. Con respecto al dengue, este año hubo un aumento de casos con 7.306 confirmados. Por eso, se redoblaron los esfuerzos de atención y en el primer trimestre se realizaron 1.794 actividades de prevención y promoción, como descacharreos casa por casa, eliminación de criaderos, fumigaciones, relevamientos ambientales y estudios de foco, entre otras. Es el doble de las que se realizaron en los últimos tres años. Miguel también hizo hincapié en el Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad, elaborado con especialistas de cada tema y con los referentes de cada actividad que contempla 95 protocolos para la salida escalonada y progresiva de la cuarentena. “Todas las actividades que hasta hoy tuvimos que dejar de hacer están contempladas en este plan para que la apertura sea de manera gradual en el tiempo. Y nos basamos en la salud integral de las personas para contribuir también a su bienestar emocional, contemplando por ejemplo las salidas recreativas de los chicos y la posibilidad de hacer actividad física al aire libre”, destacó. Miguel también apuntó que “es muy importante que todos entendamos que el rol individual es fundamental, y que flexibilizar algunas actividades no significa flexibilizar los cuidados personales”. En el área social y de desarrollo humano, el Gobierno porteño puso en marcha un plan integral de cuidado y acompañamiento para los adultos mayores, que son quienes más riesgo corren en esta pandemia ya que 8 de cada 10 personas que mueren son adultos mayores. El plan les ofrece alternativas para que no salgan de sus casas y les da contención afectiva durante el aislamiento. También se firmó un convenio con encargados para que puedan asistir a los mayores o personas de riesgo que viven en sus edificios, ayudándolos con las compras de alimentos y remedios, paseando a sus mascotas y garantizando la higiene en todos los espacios comunes. Se lanzó el programa Mayores Cuidados, en el que se anotaron como voluntarios más de 40.012 vecinos y 13.187 adultos mayores. Se reforzó la entrega de alimentos: más de 353.000 vecinos reciben viandas o bolsones de comida. Y los 471 comedores conveniados y asistidos de la ciudad siguen funcionando con la modalidad de entrega de viandas. El Jefe de Gabinete destacó que “desde el comienzo de la cuarentena incrementamos un 30% la cantidad de alimentos en comedores comunitarios, llegando a 119.077 personas”. Los 76 Centros de Primera Infancia, que dan acompañamiento y contención a los chicos de entre 45 días y 3 años, permanecen abiertos para que 36.000 personas puedan retirar el bolsón de alimentos semanal. Y como complemento, 198.000 vecinos reciben alimentos secos en distintos puntos de la Ciudad. Miguel remarcó que “intensificamos el trabajo del Buenos Aires Presente (BAP), que trabaja los 365 días del año, las 24 horas”. “Tenemos 40 equipos recorriendo las calles con móviles y cuadrillas que van a pie para asistir a las personas en situación de calle y ofrecerles ir a los paradores”, añadió. “Además, todos los inviernos activamos el Operativo Frío, y este año, por la pandemia, reforzamos aún más nuestra presencia en la calle. Sumamos más de 400 voluntarios, más insumos y abrimos nuevos centros para que la gente pueda estar resguardada”, precisó Miguel. Hoy en día hay 1.904 personas en los paradores de la Ciudad. A los 32 Centros de Inclusión Social ya existentes, se sumaron 11, de los cuales dos son específicos para adultos mayores y uno funciona como centro de aislamiento preventivo para que los que vienen de la calle pasen primero 14 días ahí y luego sí vayan a alguno de los paradores. De esta manera, la Ciudad cuenta con 43 centros que desde el comienzo de la cuarentena se encuentran abiertos las 24 horas los 7 días de la semana, con un total de 3.379 camas. En lo que respecta al área de género, Miguel dijo que “venimos acompañando de cerca la lucha de las mujeres y hoy más que nunca, en este contexto de aislamiento obligatorio, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y estar cerca de ellas”. La Ciudad cuenta con la línea 144, para que cualquier mujer que esté pasando o conozca a alguien que esté en una situación de violencia de género se comunique durante las 24 horas. Cuenta con 35 operadores profesionales que usan celulares enrutados a la línea para atender llamados desde sus casas. Desde el 1 de marzo se registraron más de 25.109 llamados. También se habilitó la opción de Boti para que pidan asistencia por WhatsApp si no se sienten cómodas o no pueden hacer un llamado telefónico desde sus casas. Y, si es necesario, se las conecta con el 911. Los 15 Centros Integrales de la Mujer que hay en todas las comunas de la Ciudad están funcionando con atención telefónica. Y, para casos de urgencia en los que se requiera una atención presencial, se dispuso que se utilicen 6 CIM que funcionan con un esquema de aperturas rotativas. Y para mejorar la capacidad de contención durante la cuarentena, se habilitó un centro nuevo gracias a un convenio con el Club Nueva Chicago para mujeres que sufren violencia de género y no necesitan alojamiento por tiempos tan prolongados. En cuanto a la educación, desde el 16 de marzo están suspendidas las clases presenciales en las escuelas de todos los niveles, para preservar la salud de los chicos ante el avance del coronavirus. “Todo el sistema escolar en la Ciudad está preparado para esta situación: tenemos contenidos físicos que se entregan en mano a las familias cada dos semanas, y digitales que están disponibles en la plataforma Mi Escuela”, dijo. A las funcionalidades ya conocidas como la matriculación, asistencia y contenedor digital, Mi Escuela sumó el módulo de aulas virtuales, donde los docentes pueden planificar, enviar actividades, ponerse en contacto con sus alumnos y gestionar recursos pedagógicos para dar clases a distancia. “Aun así, el uso del medio digital no es exclusivo porque cada familia tiene su realidad. Por eso también entregamos los cuadernillos impresos, para que todos puedan seguir estudiando. Además del material disponible en las bibliotecas de las escuelas, contamos este año con 166.739 libros de texto, 151.856 libros de inglés y 300.000 libros de literatura, entre otros”, señaló Miguel. A su vez, remarcó que “seguimos garantizando el servicio alimentario en todos los establecimientos que contaban con este servicio”. Se entregan 3.812.018 canastas escolares nutritivas en más de 1.300 escuelas. “Quiero aprovechar para agradecer a todos los y las docentes por la vocación que demuestran y por adaptarse a estas circunstancias para seguir acompañando a los chicos en su formación”, afirmó el Jefe de Gabinete. La Ciudad ya está elaborando un protocolo para cuidar al máximo la salud de los chicos, los padres y madres, docentes y todos los trabajadores de las escuelas en la vuelta a clases presenciales. “En principio, estamos pensando que los chicos vuelvan de a grupos con jornadas reducidas, dando prioridad a los grados que terminan un nivel académico y contemplando todas las medidas de distanciamiento y cuidado dentro y fuera de las escuelas”, señaló. En tanto, Miguel anunció que se implementará un “Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia por una inversión total de 150 millones de pesos para 180 jardines maternales en los que trabajan 1.900 personas”. Este apoyo se hará efectivo a partir del mes que viene y va dirigido a los jardines maternales de gestión privada que no cuentan con aporte gubernamental nacional ni de la Ciudad. La medida apunta a pagar parte de los sueldos del personal y va a alcanzar a 1.600 docentes y 300 no docentes. En materia de seguridad, Miguel destacó que “gracias al Mapa del Delito tenemos estadísticas claras y vemos que, en los últimos años, los delitos vienen bajando en la Ciudad, incluso el de motochorros que era uno de los que más nos preocupaban”. “Si tomamos el primer semestre, los robos de motochorros, por ejemplo, bajaron un 70% con respecto al mismo período del año pasado, los robos de autos bajaron un 67% y los robos un 48%”, detalló. Durante el aislamiento, la Policía de la Ciudad, los Bomberos y todas las unidades de emergencia siguen trabajando al tope de su capacidad. La Ciudad cuenta con 26.000 policías, 2.000 agentes de tránsito, 725 agentes de prevención y 1.573 bomberos. Para asegurar el cumplimiento de la cuarentena, se hizo un importante despliegue policial en varios puntos de la Ciudad, incluyendo los accesos, estaciones de transporte público y en las calles. Los operativos están encabezados por la Policía de la Ciudad junto a Bomberos, Agentes de Prevención, Guardia de Auxilio, Defensa Civil, Agencia Gubernamental de Control, Agentes de Tránsito y operadores telefónicos. “A todos ellos, quiero decirles gracias por hacer una tarea extraordinaria en muchos casos para cuidar la salud y seguridad de los vecinos”, dijo Miguel. La Ciudad cuenta con más de 10.000 cámaras de seguridad y la tecnología del Anillo Digital en los accesos que permiten el monitoreo. Y se estrenó un nuevo sistema de video con 200 patrulleros para seguir las imágenes en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano. En equipo con el Gobierno nacional y el de la Provincia se están haciendo controles en los accesos a la Ciudad y en estaciones centrales como Retiro y Constitución. “La seguridad no reconoce fronteras ni límites geográficos, por eso es fundamental que trabajemos en equipo”, sostuvo Miguel. En el área de mantenimiento e higiene, el Jefe de Gabinete destacó que “el espacio público de la Ciudad representa cerca de la mitad de la superficie” y por eso “a la limpieza diaria que hacemos le sumamos un plan de desinfección específico para evitar la propagación del coronavirus”. Ya se realizaron más de 140.000 operativos en los más de 4.000 puntos prioritarios. Por semana, cada punto es desinfectado tres veces. También se reforzó el lavado de los 53.826 cestos de basura, 29.000 contenedores de residuos, y 3.091 campanas verdes. Y se desinfectan bancos públicos y bebederos. Los 4.400 trabajadores del sistema de Higiene Urbana también cumplen con estrictos protocolos de prevención. Y en total la Ciudad cuenta con 1.100 camiones para el servicio. “El espacio público siempre fue un lugar de encuentro, sobre todo las plazas y los parques. Por eso, estamos diseñando nuevas maneras de aprovechar los espacios al aire libre que son los que tienen menor riesgo de contagio”, dijo Miguel. Por eso, dentro del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad está contemplado poner demarcaciones en las plazas y parques. “Esperamos poder instrumentar eso cuando se habiliten los encuentros sociales al aire libre”, señaló Miguel. “Y, por otro lado, como sabemos que jugar es fundamental para los más chicos y para su crecimiento, y hoy los patios de juegos no están habilitados, estamos evaluando intervenir algunas zonas, en lugares que lo permitan, para poner juegos alternativos para ellos”, agregó. En cuanto al transporte y la movilidad, el servicio de transporte público siguió funcionando desde el primer momento de la pandemia para todos aquellos que sí tienen que ir a trabajar, como los médicos, enfermeros y todos los que garantizan los servicios básicos. Para eso se tomaron varias medidas de prevención. El subte está funcionando con 50 de sus 90 estaciones más el premetro. “Realizamos intervenciones en más de 600 paradas de colectivos, trenes y subtes, en el sistema predictivo, en Centros de Trasbordo y en la vía pública con cartelería y señalética para recordarles a los vecinos que deben mantener una distancia en el espacio público”, afirmó Miguel. Todas las medidas se toman en forma coordinada con el Gobierno de la Nación y el de la Provincia, ya que cada decisión impacta en el sistema en su conjunto. “Como resultado de estas medidas se registraron bajas históricas en la circulación de más del 95% en el subte; del 75% en colectivos, del 90% en trenes, y del 70% aproximadamente en la circulación vehicular, que fueron cambiando levemente con el correr de los días a medida que se habilitaron nuevos rubros”, detalló. Se decidió hacer una reducción de los accesos a la Ciudad: de los 94, 41 están abiertos, y de estos, 20 son exclusivos para el personal de salud, transporte público, seguridad y los camiones de logística. Los otros 21 quedaron abiertos para los que tienen el permiso para circular. En cuanto a la economía, Miguel remarcó que “la pandemia tiene efectos muy grandes en prácticamente todos los aspectos de la Ciudad” y reconoció que “estamos en emergencia”. En los cuatro meses principales de pandemia, que van de abril a julio inclusive, la recaudación de la Ciudad tuvo una caída récord del 24%, que equivale a más de 25.000 millones de pesos, debido a la baja en la actividad económica. Miguel recordó que “al inicio de la pandemia elaboramos un proyecto de Ley de Emergencia Económica y Financiera, que fue debatido y aprobado en esta misma Legislatura”. También se anunció un Plan de Emergencia de las Cuentas Públicas de la Ciudad, con el fin de enfrentar los desafíos de la pandemia. Para dar respuesta a la creciente demanda por la emergencia sanitaria, se reasignaron partidas presupuestarias al Ministerio de Salud. Se implementaron medidas de alivio fiscal para los comercios no esenciales. Aquellos que no pudieron abrir, quedaron eximidos del pago del ABL correspondientes a los meses de junio y julio. También se suspendieron embargos y ejecuciones fiscales y se eximió del impuesto al uso del espacio público a los casos que corresponda. “Venimos teniendo reuniones con las distintas cámaras que representan sectores comerciales y con algunos comerciantes para definir juntos los protocolos para que puedan funcionar. De a poco vamos viendo que los comercios vuelven a abrir y confiamos en que vamos a seguir de esta manera progresiva, siendo muy cuidadosos para no tener que volver atrás”, remarcó el Jefe de Gabinete. “Algunos creen que cuando la pandemia haya pasado, vamos a vivir una ‘nueva normalidad’. Que vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vida, diferente a la que estábamos acostumbrados”, dijo Miguel en el cierre de su presentación. “Y puede ser que sea así. Puede ser que cambien nuestras formas de movernos, que cambie la fisonomía urbana de la Ciudad, que cambien algunos aspectos en la manera de enseñar y aprender, o las modalidades de trabajo”, agregó. Y concluyó: “Pero yo estoy convencido que hay algo que no va a cambiar, y es que esa nueva normalidad la vamos a decidir nosotros. Porque nuestro futuro no nos lo va a imponer una pandemia, ni un virus. ¡Lo vamos a elegir entre todos! ¡Lo vamos a elegir juntos! ¡Y lo vamos a elegir con total libertad!”.