El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no titubeó en señalar que en el Frente de Todos "hay tres patas claves, Cristina, Alberto y Sergio Massa".

En declaraciones en FM La Patriada, Ferraresi explicó cuáles son sus expectativas en relación al acto de este jueves, 17 de noviembre, que encabezará la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el Estadio Unico de La Plata. "Se plasma a partir de la necesidad de empezar a ordenar con posicionamiento hacia el futuro la posibilidad de que en 2023 tengamos una situación electoral competitiva", dijo.

Y afirmó que "en 2016, 2017 decíamos que sin Cristina no se puede y con ella no alcanza, no se modificó, hemos construido un Frente táctico, pero no pudimos construir un Frente ideológico: Es la etapa que viene". Y agregó: "Hace poco se intentó votar que los jueces paguen impuestos a las ganancias y hubo diputados de nuestro bloque que votaron en contra, tiene que ver con el ordenamiento".

Sobre las tensiones internas que se generan dentro del Frente de Todos y que pone en riesgo la ruptura del espacio que construyó Cristina Fernàndez de Kirchner, Ferraresi esbozó: "Ninguno sobra, es necesario organizar el espacio, gobernar y saber para qué vamos a gobernar".

"Hay tres patas claves: Cristina, Alberto y Sergio Massa, que representa al Frente Renovador dentro del Frente de Todos, después habrá una ampliación hacia abajo", expresó.

Por último, Ferraresi no dudó en señalar que "hay debates abiertos y tenemos que generar políticas que la gente sienta que los estamos cuidando, que vamos en un camino mejor".