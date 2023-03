Las declaraciones del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no pasaron desapercibidas. Principalmente en la política avellanedense. Declaraciones radiales en las que habló de todo, y no obvió resaltar la interna del Frente de Todos.

En declaraciones radiales a AM 530, Ferraresi no dudó en asegurar que “Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Es así. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante. Massa vino a poner un freno a eso, porque nuestro gobierno en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios. Sergio vino a poner un orden, que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue siendo cada uno de los días”.

“Habíamos llegado a 1.200 millones de reservas. Los famosos mercados de la Argentina son maravillosos. Se maneja más plata la quiniela que los mercados de la Argentina. En la quiniela se juega más plata de la que se juega en esa otra tumba, pero se genera toda una psicosis y los precios aumentan. Empieza a haber desabastecimiento, había cosas que no se conseguían y era un cóctel explosivo. Me parece que Massa tuvo experiencia en eso, en cómo recuperar rápidamente reservas”, detalló Ferraresi respecto a la llegada del actual ministro de Economía.

Asimismo, el mandatario comunal y ex Ministro de Hábitat de la Nación rechazó una posible candidatura del jefe de Estado en las próximas elecciones: “Hoy no es natural que Alberto vaya de candidato. Hay cosas que no hemos resuelto. ¿Por qué te votan? porque tienen expectativas. Vos después las expectativas las cumplís y te vuelven a votar, y si no las cumplís no te vuelven a votar. Hay un montón de temas que no se cumplieron, no solo Alberto, sino todo el equipo de gobierno, toda una fuerza política, que no hemos sabido poner en valor político una gestión que está muy bien y de cosas que faltaron”.

Tras señalar que “Cristina tiene un potencial y un poder electoral como no lo tiene nadie”, Ferraresi dijo que “lo que también es cierto es quién enamora. En una elección, cuando menos gente vaya a votar es cuántas menos chances tenemos. Nosotros tenemos que generar esa ilusión porque todo el mundo dice que ‘se vota con el bolsillo’, y hay mucha gente que no tiene bolsillo, mete la mano en el bolsillo y no tiene nada. Y esa gente cuando vaya a votar, lo va a hacer porque tiene una ilusión porque cree, porque confía, porque tiene esperanza. Hoy la única que genera eso en la Argentina es Cristina”.

Al ser consultado por las diferencias puertas adentro en el Frente de Todos, Ferraresi dijo: “Cuando uno gobierna en una coalición y tiene escritas las cosas hay distintas miradas, y esas distintas miradas nos provocaron que nosotros generemos un debate público ante la sociedad”.