La noticia fue anunciada por los canales oficiales de la Municipalidad de Avellaneda. El intendente Jorge Ferraresi, y su esposa, la diputada nacional y titular del Observatorio Social local, Magdalena Sierra, permanecerán aislados, a partir de hoy (miércoles 8) y por 14 días, de modo preventivo ante el diagnóstico positivo del funcionario nacional, Martín Gill, con quien estuvieron reunidos días atrás.

En sus redes sociales, Ferraresi señaló: “El viernes estuve reunido con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill. Cumpliendo el protocolo sanitario, estaré aislado de modo preventivo. Es muy importante que nos cuidemos entre todxs”.

En tanto, Magdalena Sierra explicó que “el viernes me reuní con el Secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill, quien dio positivo de #Covid19. Por eso seguiré el protocolo sanitario, y permaneceré aislada de modo preventivo. Nuestra responsabilidad es cuidarnos entre todxs para evitar la propagación del virus”.

Según trascendió, el Intendente no se realizará momentáneamente el test, por no presentar ningún síntoma.