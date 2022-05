Gracias al ingreso que tenía con sus videos en Kwai Florencia pudo hacerle la fiesta de 15 a su hija, comprarse un nuevo celular, una heladera y comenzar a ahorrar.

Actualmente el perfil de Florencia en Kwai cuenta con más de 300 mil seguidores y está dedicado exclusivamente al tarot. “Mis videos son principalmente sobre la lectura de cartas y el tarot evolutivo. Siempre me gusta sacar toda la parte positiva de los mensajes de Los Arcanos para así dar felicidad y mostrar que siempre se puede salir adelante. Al ver mi cuenta pueden ver que no hay videos sobre alarmas o cosas que llamen la atención para que la gente se asuste”.

Su hija fue una de las principales impulsoras en mostrarle a Florencia las redes sociales. Con el paso del tiempo cada vez la tarotista va entendiendo más sobre su uso y hasta mira mucho los comentarios para crear sus próximos videos. “Tengo unas devoluciones espectaculares y comentarios hermosos de mis seguidores. No tengo prácticamente haters y eso es bueno ya que por lo general a veces en las redes hay” continuó Florencia.

A la hora de grabar los videos Florencia utiliza la cámara de Kwai, los efectos y filtros que hay en la plataforma. “No grabo aparte, o sea, todo lo que me ofrece la plataforma lo utilizo y eso me motivó a comprar más cartas, más herramientas, a querer mejorar para ofrecer un mejor contenido para la gente que visita mi cuenta. Busco devolverle a mis seguidores todo lo que me dieron y por supuesto a la plataforma” finalizó Florencia.

