La Sociedad de Fomento Ezpeleta Este fue el lugar elegido por los radicales de Adelante Quilmes para mostrar fuerzas junto a la cúpula de la UCR Bonaerense a pleno. En un muy concurrido acto se homenajeó a mujeres y hombres radicales de Democracia, donde pudiera verse. numerosas caras de referentes, dirigentes, militantes de la UCR local.La convocatoria reunió a más 250 boinas blanca referenciados en el espacio político que conduce el ex intendente de Quilmes, Fernando Gerones.

Con la presencia del presidente del partido a nivel provincial y diputado provincial, Maximiliano Abad, la vicepresidenta, Érica Revilla, el convencional nacional Gastón Manes y la diputada provincial, Nazarena Mesías, el acto e Ezpeleta tuvo toda la simbología, mística y colorido del partido centenario de comienzos de los '80, que ahora con nombres como los de Manes y Abad parecen haber logrado darle "una firme y fuerte esperanza de cara al 2023", como señalaron.

Entre los quilmeños, se vieron a Víctor de Martino, ex diputado nacional; María Eliza Ezquerra, ex concejal y miembro de Comité; Eyléen Viglianco, concejal de Quilmes; Pablo Splawsky, ex consejero escolar, ex convencional UCR, y director general de educación en la gestión Molina; Eduardo Papaleo; Roberto Llamas; Carlos 'Mambrú' Effinger; Jorge Cobos y Ricardo Cerna, actual presidente del Comité UCR de Quilmes.

El emotivo acto se dio enmarcado en un homenaje al dirigente radical y ex presidente, Raúl Alfonsin, justamente a 13 años de su muerte.