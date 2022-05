En un acto del Partido Justicialista de Lanús que se realizó en el Club Podestá de Lanús Oeste, Máximo Kirchner, recordó que “el aporte solidario sirve para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, para poner en valor nuestro subsuelo y nuestros recursos naturales”.

“¿Por qué querría hacerle daño si lo único que hemos hecho siempre es aportar a nuestro gobierno y a nuestra gente para que pueda salir adelante? El mismo aporte solidario financia la famosa ley del Registro Nacional de nuestros Barrios Populares, para que los compañeros y compañeras que están esperando las urbanizaciones o un pedacito de tierra para edificar dignidad, tengan un techo donde duerman sus familias”.

También explicó “las ganas de debatir y discutir a dónde vamos. Es verdad, se ha generado un poco más de trabajo y eso hay que acompañarlo paulatinamente con la recuperación del poder adquisitivo. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, tenemos que poner toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad y todo nuestro corazón para cumplir con aquello que nos comprometimos en 2019”.

Y sin dudarlo, Máximo le respondió al ministro Martín Guzmán: “Dice que no tiene apoyo político y digo yo: tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Kristalina Georgieva, tenés el apoyo de las centrales sindicales más grandes de la Argentina, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? Y después, he descubierto que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que debatir ideas para ver cómo a nuestra gente le va mejor cause inflación y que la inflación no es causada porque no estamos poniendo el ojo donde hay que ponerlo, en los formadores de precios, en cómo se produce, en si estamos mirando bien las importaciones y las exportaciones?”.

Acto que contó con la presencia del presidente del PJ de Lanús, Julián Álvarez y del secretario general de Suteba, Roberto Baradel.