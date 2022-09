La sede de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes-Berazategui-Florencio Varela se vistió de verde para celebrar los primeros seis meses de la Gestión del secretario General Regional Adrián Pérez, quien estuvo acompañado por importantes figuras política y gremiales, nacionales y provinciales. Encuentro en el que se destacó la importancia que tiene el sindicalismo en la política, la necesidad de avanzar con más logros para los trabajadores, y todos coincidieron en la necesidad de reconstruir el pacto-democrático ante el intento de magnicidio que sufrió semanas atrás Cristina Fernández de Kirchner. Y se brindó por los avances conseguidos y las metas a cumplir en beneficio de los metalúrgicos de la Región.

Junto a Adrián Pérez, estuvieron el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, el diputado nacional Julio Pereyra, el secretario General de la UOM Nacional Abel Furlán, el gremialista de curtidores y actual ministro de Trabajo Bonaerense, Walter Correa, el secretario Adjunto de SADOP Capital, Hernán Escudero, la diputada Bonaerense Berenice Latorre, el concejal quilmeño Ariel Burtoli, y los funcionarios del Municipio de Quilmes, Eva Mieri, Eva Stoltzing, y Roberto Gaudio.

Al tomar la palabra, Correa destacó el recambio generacional en el sindicalismo y no dudo en afirmar: “Quiero hablar de su conductor el compañero Adrián Pérez. Tuve la suerte de conocer al negro desde los 16 años. Siempre lo vi peleando y luchando. Y los felicitó por haber logrado la victoria”.

Asimismo, Correa no dudó en reivindicar a José Ignacio Rucci, y pidió que el 17 de Octubre los trabajadores salgan en defensa de los peronista y la democracia.

Watson no obvió en destacar “el esfuerzo de Adrián y Juan para garantizar la defensa de los trabajadores de Gri Calviño”, empresa varelense que estuvo paralizada y tras la asunción de las nuevas autoridades gremiales lograron destrabar un conflicto gremial y ahora la empresa está funcionando y exportando.

Mientras que Latorre hablo de la reconstrucción el pacto democrático con las condiciones que Néstor y Cristina le dieron los derechos a los trabajadores, Y no se olvidó de transmitir los saludos de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

En su alocución, Pereyra fue concreto. Resaltó la labor gremial de los sindicatos, y dijo que este Gobierno se defiende con hechos. “Las etapas son difíciles, pero esto solo lo puede defender el peronismo. El peronismo unido”, cerró.

Segundos después de ser presentado por la locutora, el auditorio de la UOM estalló en ovaciones. Adrián Pérez tomaba la palabra y comenzaba con un discurso sentido y cargado de política: “Queríamos rendir les homenaje a todos ustedes. Todos son parte de esa noche hermosa”.

“Decidimos defender a Cristina antes y ahora”, remató recordando cómo en el año 2017 se creó Unidad Sindical, con Correa, Escudero, y Vanesa Siley. Hecho que produjo un quiebre con el exintendente y sindicalista metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez.

Al hablar de la gestión que lleva adelante, Pérez no obvió en indicar las “ganas para hacer lo que prometimos, lo que vinimos a hacer: la clínica que nos merecemos, el camping con la pileta. Por mayor dignidad de los trabajadores. Esto sería imposible hacer si no tendríamos el acompañamiento del secretariado nacional”.

“Como dijo Lorenzo Miguel: No hay solución gremial si no hay solución política. No nos olvidemos de dónde venimos”, finalizó.

Al tomar la posta, Furlán destacó que “Adrián salió de la zona de confort para construir su seccional y defender a sus trabajadores”. “Si algo somos nosotros es gracias a la Unión Obrera Metalúrgica. La UOM fue peronistas por naturaleza siempre. Nunca fue un club de amigos. Siempre fue un lugar de lucha. Salimos de la zona de confort y si hubiésemos perdido hubiésemos vuelto a ponernos el overol azul. Tenemos un mandato histórico de representar a trabajadores dignos. Es indigno que un compañero pueda garantizar un plato de comida a su familia”.

Y continuó: “Vamos a darle batalla a las situaciones injustas. Tenemos que garantizar el 2023. Somos la columna vertebral del peronismo. El peronismo ha venido a garantizar derechos”.

Señaló que creará la Secretaria de la Mujer, y ponderar a la mujer en un lugar de toma de decisión. Y no negó la necesidad de recuperar el salario, y que hay que salir a la calle.

“Hoy más que nunca la patria grande hay que construirla. Destacó a Lula, a Cristina y Néstor, quien devolvió a la política en la centralidad”.

“Cristina tiene que ser candidata en el 2023. Es la única que va a garantizar la unidad del peronismo y es la única puede ganar”, finalizó.