Daniel Garcia, Defensor del Pueblo de Avellaneda, se pronunció a favor del proyecto de crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con el dinero fugado al exterior de manera irregular.

Garcia opinó "que la nefasta deuda contraída a espalda del pueblo argentino, no puede ser pagada por los trabajadores", Y afirmó que "más allá de la obligación que tenemos porque las deudas se honran, pero las estafas se denuncian, debemos entender que este proyecto, mas allá de una cuestión semántica ('¿que es fuga?, que es evasión?') la deben pagar aquellos que se enriquecieron y especularon".

El Defensor del Pueblo dijo no entender a aquellos que se oponen a este proyecto, sosteniendo que es un blanqueo. No se trata de un blanqueo dado que no es voluntario si no compulsivo. Y siguiendo esa misma línea opinó, que ante semejante situación que vive el país es inentendible que haya algunos que quieran encubrir a delincuentes, porque aquel que evade delinque, y el que delinque es un delincuente.

Por último, llamó al pueblo a estar alerta de la evolución de este proyecto, que precisamente pone sobre la mesa una cuestión de justicia y de equidad para que no sean siempre los mismos los perjudicados y unos pocos los que se benefician."Abogo por un país con mayor inclusión y justicia social", subrayó para terminar.