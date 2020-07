El secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, Alberto de Fazio, en diálogo con Télam Radio, se refirió al desembarco de las Fuerzas Federales en el distrito, sostuvo que “era una inquietud” que venía planteando la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otros jefes comunales del conurbano sur ante la merma de efectivos policiales producto de la pandemia y aseguró que la medida “permitirá reforzar el control preventivo del delito e incrementar las patrullas en las calles”.

“Muchos policías están contagiados o en aislamiento preventivo y otros policías con sus móviles están afectados al control sanitario. Esto dio como resultado una merma en la capacidad de prevención del delito y siempre planteamos en estos días que una colaboración de las Fuerzas Federales resultaba necesaria y oportuna”, detalló el funcionario. En este sentido, destacó el trabajo articulado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los ministros de Seguridad de Nación y de Provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni, respectivamente.

Asimismo, De Fazio mencionó el Operativo Centinela de 2011, dispuesto por la entonces presidenta Cristina Kirchner, como un antecedente de esta medida en materia de seguridad. “Creemos que vamos a tener los mismos resultados que en esa oportunidad: una baja sensible del delito por esta colaboración y esta sinergia entre las Fuerzas Federales y las locales. A su vez, hay que pensar esto con una perspectiva de mediano plazo, ya que no es una tarea rápida ni sencilla”.

Sobre la dinámica de trabajo el funcionario informó que los operativos de seguridad y control preventivo se realizarán de forma sorpresiva para garantizar su efectividad. Y, finalmente, indicó que “tenemos que hacer una acción coordinada con todos los municipios para que no se vayan corriendo los hechos delictivos de un lugar a otro”.