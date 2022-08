La celebración por el 356º aniversario de Quilmes fue una verdadera fiesta popular para todos los quilmeños y quilmeñas, que pudieron disfrutar de un desfile colorido y representativo de las instituciones locales, un festival de música de primer nivel y una feria gastronómica con productos de altísima calidad en los foodtrucks de los restaurantes y cafeterías más destacados de la ciudad.

En este marco, el sector gastronómico superó sus expectativas en cuanto a las ventas que logró durante la jornada del domingo y distintos protagonistas de la feria mostraron su satisfacción por los ingresos y también, por el apoyo constante del Municipio de Quilmes, no solo para estos eventos, sino también, con las diferentes ayudas y facilidades que les brinda a diario.

Al respecto, el titular de la Cámara de Gastronómicos de Quilmes, Alejandro Larumbe, señaló: "Lo de los festejos me pareció positivo en dos sentidos. En el trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara, pudiendo articular el trabajo que fue realmente muy exitoso, salió todo muy bien, la gente estaba contenta, el despacho de las comidas y las bebidas fue rápido, el volumen de gente fue enorme. Se articuló excelentemente bien, por eso pudimos atender una cantidad de gente increíble".

Y continuó: "El otro aspecto de este punto es que se dio lugar a la Cámara que representa a los gastronómicos locales y no a las ferias itinerantes que, si bien algunos componentes son locales, otros vienen de otros municipios. Y el dinero que se factura por gente de otro municipio se va a otros municipios. Y no en las Pymes que trabajan, pagan impuestos y generan trabajo acá en Quilmes".

Larumbe aseveró: "En cuanto a las ventas fue muy bueno, todos los gastronómicos e incluso algunos puestos que había de forma paralela de otras cosas, todos vendieron muy bien, quedaron muy pero muy contentos".

"Sentimos el apoyo del Municipio. La gestión es importante para todos los que conducimos desde un muy pequeño lugar o a un lugar sumamente importante como gobernar Quilmes, para que una vez, teniendo un muy buen diálogo como tenemos ahora, podamos transitar desafíos mucho más grandes. Este evento fue una muestra de eso. Hoy tenemos un vínculo y una capacidad de trabajo que no encuentro un antecedente anterior. Tengo que resaltar el nivel de comunicación y trabajo en conjunto que hemos logrado a través de este tiempo, y ojalá siga creciendo porque es en beneficio de todos", concluyó el empresario.

En la misma sintonía, el presidente de la Cámara de Comercio de Quilmes y propietario del restaurante Comer, Alberto López, aseguró: "El encuentro la verdad fue espectacular por la resonancia que tuvo en los comerciantes y la respuesta fue muy buena. Es así que algunos negocios aprovecharon para vender, otros para promocionar, otros para dar a conocer el servicio que daban y las actividades que realizaban, y la fiesta fue un medio muy propicio. Las ventas que son el fin de la mayoría de los comerciantes y fue muy buena dado el grado de asistencia que hubo de la población y de los vecinos que fue muy importante".

"La Municipalidad con la gestión de la intendenta Mayra Mendoza y a través de distintos secretarios se encarga de recibir todas las problemáticas y la resonancia que tienen entre los comerciantes y le dan una pronta respuesta esa es la realidad. Las habilitaciones, los decks, que fue una medida muy apropiada en el momento de la pandemia y posteriormente, porque todavía hay mucha gente de que no quiere estar en el espacio cerrados". Y añadió: "Tuvimos también en los más pequeños comerciantes, los de menor envergadura, una exención de algunas tasas".

Asimismo, Eduardo Spagnoletta, vice de la Cámara de Gastronómicos y encargado de la Asociación de Foodtrucks, expresó estar "súper feliz y contento de cómo se dieron las cosas el día del evento". Y resaltó: "Laburar con el Municipio hoy es grato, es agradable, son gente con la que se puede entablar una comunicación, una propuesta, un desarrollo, están en todo. Nos fue recontra bien y no hubo ningún incidente, eso tiene que ver con la idea de este gobierno. Haber sumado a la Cámara de Gastronómicos fue un acierto porque nucleó de alguna manera a todos los comercios de Quilmes y eso generó una energía y un empuje distinto".

Uno de los participantes de la feria gastronómica fue Lupita y Social Pizzas. Así, su encargado, Federico Williams, refirió que "sentimos que el evento estuvo bien, prolijo, tanto el armado de los gazebos como la distribución de la Municipalidad. El tema ventas anduvo bien, fue parejo tanto para Lupita como para Social, sentimos que fue satisfactorio estar ahí. Lo que tiene que ver con el Municipio, en especial el personal que coordinó el evento, siempre estuvieron a disposición para lo que necesitábamos. La verdad que estuvo bueno, esperemos que se hagan muchos más eventos".

Por su parte, Pablo Entín, de Praga Food Stop, aseguró: "Para nosotros fue la primera experiencia, nuestros productos son hamburguesas, lo cual implica materia prima muy fresca y estuvo muy bueno. Para todo el equipo era su primer día, la verdad es que estuvieron muy contentos, hubo una aceptación del público y sobre todo, cuando vos vas a un evento que está bien organizado, podes trabajar tranquilo".

Y agregó: "Hubo un trabajo en conjunto y eso fue interesante, porque se nos bajó cómo tenía que ser el tablero, entonces vos ya trabajas con una seguridad de qué tipo de energía vas a tener y una estabilidad. Me ha pasado en eventos y en gestiones anteriores que no se hacía ese trabajo en conjunto, entonces cualquiera se conectaba de maneras no correctas. Hubo mucha seguridad, limpieza y decoración. El evento en general fue un 10".

Entín destacó: "La convocatoria, el día, la coordinación entre la Cámara, los comercios y la Municipalidad fue muy buena, porque se planeó hasta precios máximos y mínimos, para que todos pudieran ofrecer sus productos con una competencia muy leal, y que tampoco hubiera precios muy altos para la gente".

Por último, el emprendedor afirmó: "Nos encontramos con una muy buena comunicación del Municipio. Es interesante que quienes gobiernan tengan un diálogo tanto con los comerciantes como con los vecinos porque eso genera mejores vínculos y trabajo. Ahora una de nuestras empleadas hizo el curso de manipulación de alimentos, que brinda la Municipalidad que ya no lo tenés que hacer más por el Ministerio de Salud, y ella vino muy contenta".