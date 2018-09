A horas de que se convocaran en el Comité de Distrito autoridades y dirigentes radicales haciendo un llamado a la unidad de cara a la elección interna del próximo 28 de octubre, el dirigente y ex intendente Fernando Geronés le explicó a El Suburbano el por qué el sector que conduce no participó del meating que se realizó en Alem 128.

– ¿Por qué no participaron de la convocatoria del presidente del Comité de Distrito Mariano Camaño?

– No participamos de la reunión del lunes porque con mis compromisos no podía asistir, si bien lo habían hecho con anticipación no se había avanzado con la fecha. Nosotros nos juntaremos esta semana para tratar de analizar las charlas informales que hemos tenido hasta ahora. Creo que la voluntad de todos es buscar el camino de la unidad, y vamos a ver si se dan las condiciones para que se concrete. Es importante buscar los consensos y ver qué es lo mejor para la Unión Cívica Radical en estos momentos, pero también es válido tener opiniones distintas. Estamos convencidos de que hay que fortalecer Cambiemos. Hay algunos que no creen que hay que apoyar en todos los niveles. Igualmente vamos a tratar de generar la unidad. Somos conscientes de que no es el mejor momento para distraer los esfuerzos en una contienda de estas características. Igualmente yo no soy contrario a las internas, es la mejor manera para elegir democráticamente las autoridades partidarias, uno de los puntos fundamentales por los cuales la UCR sobrevivió 100 años a pesar de la crisis.

– ¿Van a formar parte de la unidad? ¿Y qué es lo que los diferencia de los otros sectores?

– Nuestra intención es formar parte de la unidad. Los únicos motivos de no concretarla es que no coincidamos en el radicalismo de Quilmes. Estamos convencidos de que hay que trabajar por eso. Y estamos convencidos que no hay radicalismo sin Cambiemos. Creemos que debemos apuntalar la gestión local del intendente Martiniano Molina, la provincia con María Eugenia Vidal, y el país con Mauricio Macri. Creo que esa es la principal diferencia con el otro sector. Algunos no quieren formar parte de Cambiemos, quieren volver a la Lista 3.