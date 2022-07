La ministra provincial de Ambiente, Daniela Vilar, el senador provincial por el Frente de Todos, Emmanuel González Santalla, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Quilmes, Eva Mieri, y el secretario ejecutivo del IPAP, Hernán Escudero, realizaron el lanzamiento del primer 'Taller de Formación Ambiental y Desarrollo Sostenible' en el Municipio de Quilmes, en el marco de la *Ley 15.276* que establece la capacitación obligatoria en la materia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito de los tres poderes del Estado Provincial.

Al respecto, la ministra Daniela Vilar, expresó su orgullo por estar implementando la ley a solo un año de su sanción y, seguidamente, destacó el compromiso ambiental de la gestión que encabeza la intendenta Mayra Mendoza en Quilmes: "No es casual que hayamos elegido este Municipio para hacer el lanzamiento de este programa de formación. Son el distrito modelo y el conjunto de trabajadores y trabajadoras modelo para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano.".

A su turno, el senador provincial, autor de la Ley, estableció "está legislación, que surgió en el marco de la pandemia sanitaria y luego de la pandemia que nos dejó los cuatro años de macrismo, es un aporte al modo en que consideramos se debe gestionar el Estado y a un modelo de país que pone en el centro a las personas y al ambiente por sobre el mercado y la rentabilidad de los grupos económicos concentrados."

Por su parte, Mieri, aseguró: "Es un honor y un orgullo que la presentación de esta Ley fundamental sea en nuestra ciudad. Quiero agradecer la presencia no solo de los funcionarios y funcionarias, sino también de los compañeros y compañeras de distintas cooperativas de reciclado, cartoneros de Quilmes, cartoneros de Itatí, huerteros y huerteras comunitarias, docentes de los talleres de nuestras escuelas de jardinería, y a la militancia ambientalista de Quilmes".

Escudero, secretario ejecutivo del IPAP, señaló: "Nos toca acompañar un momento fundante, que tenemos que poner en valor en un contexto histórico. Es importante trabajar la capacitación situada, la capacitación como un derecho. Desde el IPAP, militamos una capacitación que tiene ver con la construcción colectiva, con la rebeldía de encontrarnos, de aprender y generar condiciones para que el lugar donde vivo, convivo, construyo, trabajo, sea mejor".

Entre los temas abordados, se destacaron la perspectiva ambiental integral, la educación ambiental, el concepto del buen vivir, el ambientalismo popular, los bienes culturales comunes y el desarrollo sustentable. Se remarcó que la cuestión ambiental no está escindida de problemáticas económicas y sociales; por el contrario, los conflictos ambientales evidencian desigualdades sociales y es a través del ambientalismo popular que se han puesto en la agenda pública.