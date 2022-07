Juan Domingo Peron fundó dos partidos políticos: Partido Justicialista y el Partido Unión Popular (UP) en 1955. Desde marzo de 2020 el partido pasó a denominarse Unión Popular Federal (UPF), donde la dirigente Graciela Devita fue la primera mujer presidente de UPF en 65 años.

Devita es L icenciada en Comunicaciones y a bogada con mención de honor en Coleg io de Abogados de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires. Realizó una Maestría en Derecho Internacional Privado en la UBA y desde hacer varios año s por su actividad política partidaria , trabaja en Derecho Electoral . Pero la política es su pasión,

El Suburbano: Graciela, primero me gustaría que haga un resumen breve porque bueno, la historia es larga ¿qué es partido Unión Popular Federal en sí, de qué se trata?

Graciela Devita: Bueno, el Partido Unión Popular Federal nace por Juan Domingo Perón, es decir, él es el que lo funda. Esto ocurre en 1955 cuando él ve que su gobierno esta cayendo y que si él se va de Argentina también el PJ va a quedar proscripto, entonces él lo concibe como un partido sustituto del PJ y en realidad eso ocurre porque después este partido cae en desgracia, es proscripto y cuenta el peronismo con este partido.

ES: Un partido que sigue vigente...

GD: Un partido que tiene 67 años, y yo tengo el honor de ser la primer mujer presidenta nacional del partido cuando ni siquiera lo esperaba, y ya tengo dos períodos, dos períodos tratando de defender el partido para que sea fundamentalmente de los afiliados, y que seamos sólo nosotros quienes podamos elegir quién nos va a conducir y no que lo tomen, como ocurrió que algunas cúpulas políticas para quedarse con el partido ...

ES: Usted fue muy muy crítica de algunos dirigentes peronistas, es más ha dicho varias veces que "hay muchos encumbrados peronistas hoy se olvidaron de la ideología del peronismo"

GD: Sí. En realidad lo que nosotros vemos que hoy el peronismo está proscripto, y hay que sustituirlo, para eso estamos con Unión Popular Federal.

ES: ¿Proscripto?

GD: Porque hay facciones políticas que han crecido bajo el frondoso Ombú del PJ, y esas posiciones ideológicas para nosotros fueron de extremo, como ocurrió con el menemismo, como ocurrió con el kirchnerismo. Para nosotros no hay peronismo hoy, porque la línea del peronismo que marca Perón es el centro, y el centro es absolutamente convocante de todos los extremos, el centro es muy interesante porque además es equilibrio y yo creo que eso tienen que tener nuestros dirigentes y no lo encuentro

ES: ¿Qué está buscando UPF en ese centro?

GD: En realidad yo le pido importantes figuras del peronismo en el año 2019 y 2020 que por favor hagan ellos la tarea que yo salí a hacer. Que metan la pata en el conurbano, que metan y que le muestren a la gente que el peronismo concebido desde el kirchnerismo y no desde el peronismo y lo único que encontré fue un rechazo por esa tarea importante que tenemos que hacer que es ir a buscar a la gente y decirle y decirles muchachos, kirchnerismo no es peronismo, es una facción de izquierda, entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantar esto y gente que realmente quiera el peronismo.

A muchos lo único que les interesa es afanarse las estructuras partidarias, quedarse con esas estructuras partidarias en contra de la voluntad de los afiliados, es lo único que quieren; ahora, ir a ayudar a la gente, hacer un trabajo sobre infraestructura de las leyes que este país necesita, que el conurbano necesita, y levantar conjuntamente con el conurbano el país, nada. se trata de afanar el peronismo, seguir currando con el peronismo y no hacer nada ni por el peronismo ni por la Argentina, entonces esto fue lo que a mí me motivo a salir a buscar sola, hablo con nuestro presidente honorario el doctor Marcelo D'Alessandro ....

ES: Está hablando del ministro de justicia y seguridad de CABA...

GD: Exactamente. Este partido en algunas provincias tiene fuerza, fortaleza y músculo, y en la provincia de Buenos Aires es un esqueleto, no tiene fuerza aún, y la provincia de Buenos Aires necesita el peronismo, necesita un buen partido entonces, a ver, estamos haciendo lo que dijo Perón, terminando con el PJ, sustituyendo al peronismo, al PJ porque está proscripto...

ES: ¿Qué recibimiento tienen en las visitas en el Conurbano?

GD: Recibimos una buena recepción de gente que conoció el peronismo de Perón, que lo vio desgastarse en manos de todos estos dirigentes que tenemos hace 30 y pico de años, desde que estamos en democracia, pero ¿qué es lo que pasa, ¿cuál es el problema que tenemos? Las nuevas generaciones, aquellos que no supieron que Perón echó a la izquierda y al comunismo de Plaza de Mayo, esas generaciones eran chiquititos en la década del 70 y que no saben de qué se trata, entonces es este el problema que tenemos hoy. Hay que ir a decirles a estos jóvenes que esto no es el peronismo, es una tarea titánica; tenemos un total respaldo de la gente que sabe lo que fue el peronismo sabe que fue desgastado, sabe que fue usado, sabe que fue maniobrado dolosamente para el pueblo argentino, pero que es lo que nos pasa...

ES: ¿Y por dónde pasa la renovación del movimiento peronista?

GD: Por todos

ES: ¿Por Juntos?

GD: Por todos. Hay que volver a rearmar lo que Perón quiso, pero de la mejor manera. Tenemos que renovarnos muchachos, no podemos ser los mismos porque hasta el mismo Perón cometió grandes errores. Nosotros tenemos que luchar por hacer nuevas bases, esto es lo que tratamos de decirle a la gente. ¿Qué pasa? Hay un público que se sorprende, y en esa sorpresa esta la importancia de que la política tenga una renovación con respecto a la coherencia entre pensamiento y dirección, porque eso está reclamando el nuevo siglo, el nuevo siglo está reclamando que haya coherencia entre pensamiento y palabra...

ES: Con un sello de tantos años y en actividad, imagino que será seducida por un montón de actores...

GD: Yo siempre digo lo mismo, soy un civil haciendo política, si bien tengo un vínculo con los principales dirigentes políticos en este país, porque estuve involucrada en la comunicación política, siempre me desesperé porque estos tipos decían una cosa y hacían otra siendo yo asesora de ellos. Me desesperaba, porque veía que la demanda iba por otro lado, y estos tipos no la veían y a mí me dolía mucho. Entonces un día dije bueno, a cambiarlo. En las sociedades más modernas la mentira esta vista como un aspecto ruin de las relaciones sociales y las relaciones personales es más, los americanos inventan la probation para obligar al reo a decir la verdad y conmutarle la pena entonces, si las sociedades más importantes, las más desarrolladas le dan importancia a este valor ¿Cómo puede ser que los argentinos no se lo demos? Y esto es lo peor que tenemos no solamente en la política si, hay como una trazabilidad de todo de la mentira, es decir te miento porque es parte de la costumbre yo me acuerdo en una materia procesal penal en la facultad que el profesor le bajó un punto porque él había dicho que en la indagatoria se podía mentir y me dice yo le dije que se podía mentir sí, pero no lo acepto.

ES: ¿Se encontró con jóvenes o pibes que quieran hablar de política?

GD: Si. Hay una buena aceptación, porque nosotros tenemos mucha gente que está involucrada con nosotros y que yo siempre les digo, si en algún momento lo que yo digo tiene alguna diferencia con lo que yo hago, no me sigan mas

ES: ¿Cómo imagina este tránsito de acá al 23?

GD: Yo lo encuentro duro, porque para que en la política argentina aparezca un tipo como Milei, que sale con el tema de la casta política, es razonable lo que dice porque es parte pero también él está involucrado en una serie de incoherencias que no se explican. Uno se da cuenta que hay incoherencias en un tipo que se quiere mostrar de forma coherente entonces ¿Qué es lo que yo veo? Lo que siempre veo, en el espacio de Juntos yo le hablo siempre claro a la gente, si nosotros tenemos que crecer y estar solos estaremos solos según nuestro crecimiento, si tenemos que elegir, vamos a elegir quienes privilegien las libertades tenemos que elegir eso, eso es peronismo.