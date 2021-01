Tras la intervención del Club Argentino de Quilmes, en los últimos diez días se reclamó en la Justicia por la situación que se vive en la Institución. Pero el Juzgado Civil y Comercial N°10 de Quilmes, decidió por segunda vez no habilitar la feria solicitada, y apoyó la tarea que lleva adelante la interventora Paola Fernanda Capolo, quien describió que ella y sus colaboradores están sufriendo “amenazas, agresiones y obstrucciones” al intentar cumplir con sus funciones.

Sin titubear, Capolo reclamó de manera contundente que al menos media docena de los miembros de la Comisión Directiva no puedan ingresar a la sede ni a la administración de la entidad. Y detalló que el Club Argentino de Quilmes no tiene cuenta bancaria en ninguna entidad; que no hay informes ni rendiciones de cuentas de ingresos ni egresos; que tiene una deuda con la AFIP de tres millones de pesos; y que no se sabe cuáles son los ingresos concretos que el Club recibe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otras duras falencias detectadas al momento.

Extraoficialmente, este medio pudo constatar datos gravísimos que van surgiendo de la intervención

– Se constató que hay entre 10 y 15 empleados trabajando de forma irregular.

– Había sólo 3 empleados en blanco.

– Más de 4 millones de pesos en deudas de cargas sociales en AFIP.

– La concesión del buffet estaba sin contrato, igual que la concesión

del tenis.

– Se comprobó que existió un intento de inicio de temporada de pileta sin habilitación municipal, sin control de bromatologia, ni médico, ni guardavidas. Una verdadera locura.

– La Colonia de Vacaciones sin contrato.

– Diversas actividades funcionando dentro del club sin ingresos para la institución.

– Argentino de Quilmes no tiene ingresos publicitarios, pero llamativamente hay carteles que miran a la Autopista sobre el predio Mate.

– No hay contador.

– No hay balances desde hace 3 años. El último libro de actas de fue en agosto de 2019.

– Más de 20 juicios por resolver

– El club no tiene cuenta bancaria

El Suburbano supo que en febrero continúa la causa penal, en donde serán llamados a indagatoria, y podrían quedar imputados y con la elevación de la causa a juicio oral.

Así encontraron el Club Mate al momento de la intervención judicial. Esta es la infraestructura al momento de ser intervenida la gestión Sosa.