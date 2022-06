En declaraciones radiales, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti habló sobre la visita del ex presidente Mauricio Macri a Lanús, sus aspiraciones personales en la provincia de Buenos Aires y la irrupción de Milei.

“Con los problemas que tiene la gente que son principalmente la inseguridad y la inflación, las candidaturas quedan para el año que viene”, afirmó a Radio Continental el intendente, Néstor Grindetti, en relación a la visita del ex presidente Mauricio Macri a una casa recuperada en Monte Chingolo durante su Gobierno.

En ese sentido, señaló que tanto el encuentro con la familia que reside en la vivienda (que antes de 2018 funcionaba como búnker de droga) como con los vecinos y vecinas del barrio “fue muy grato porque la gente fue muy afectuosa con Macri”.

“En Juntos por el Cambio hay liderazgos legítimos como los de Horacio, Patricia, María Eugenia o Carrió pero creo que Mauricio Macri está un paso adelante aunque no es momento de hablar de candidaturas en términos personales”, manifestó Grindetti y agregó: “A todos los que estamos en política nos gustaría crecer y tener nuevos desafíos pero hoy tengo que estar abocado a la gestión en Lanús y escuchando mucho los problemas concretos que tiene la sociedad”.

En cuanto a la figura de Milei pidió no discutir a las personas sino las ideas. “El liberalismo extremo como el plantea no existe en ningún lugar del mundo. No puede no haber Estado ni Banco Central. Me parece que de esa manera, la libertad se convierte en libertinaje y sólo gana el más fuerte”.