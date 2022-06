En declaraciones televisivas, el intendente de Lanús y referente provincial del PRO, Néstor Grindetti se refirió a posibles cambios en el gabinete económico del gobierno nacional, asimismo habló sobre su relación con Mauricio Macri y sus aspiraciones en la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre rumores que indican cambios en el Ministerio de Economía, Grindetti expresó: “Acá el problema que tenemos es que no hay plan, no hay ideas, no saben a dónde quieren ir. No tienen una estrategia en la economía". Y agregó: "Más que cambio de persona, lo que a mí me gustaría escuchar es que van a hacer para bajar la inflación”.

"Este no es un año electoral, creo que hay que estar escuchando a la gente para poder hacer propuestas concretas el año que viene. Hoy, para tener esa cercanía que yo creo que tiene que tener la política, hay que salir un poco de la rosca y estar más escuchando los problemas que realmente le preocupan”, sobre su posible candidatura nivel provincial

Sobre la figura de Mauricio Macri, Grindetti analizó que "vengo diciendo hace mucho tiempo que Mauricio es un primus inter pares entre los liderazgos que tiene Cambiemos. Porque fundó el PRO, porque es socio fundador de Cambiemos y porque es un ex presidente. Está en la línea de largada, unos centímetros delante de todos los líderes que tenemos".