En Mar del Plata, el intendente de Lanús y referente provincial del PRO, Néstor Grindetti realizó la clausura formal del encuentro que tuvo como protagonista al ex presidente, Mauricio Macri.

Ante referentes y concejales de la cuarta y quinta sección electoral, el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti realizó el cierre del evento del ciclo de formación municipal de la Fundación Pensar que lidera el ex ministro porteño, Franco Moccia y que reunió entre sus expositores, al ex presidente, Mauricio Macri, la ex gobernadora y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, intendentes y diputados nacionales.

“Hoy los intendentes tienen mayores responsabilidades delegadas por los propios vecinos que aquellos de hace 30 años donde solo se atendía el ABL, los jefes comunales actuales nos ocupamos de la salud, la seguridad, educación, deportes, estamos presentes en casi todos los aspectos de la vida de nuestra gente, es fundamental avanzar en una nueva legislación que profundice la autonomía municipal”, reflexionó Grindetti.

Y agregó: “La política la debe fijar la Provincia pero la ejecución debe ser de los municipios, no se puede desde La Plata saber lo que pasa en las escuelas de Lanús o de Carmen de Patagones, para eso están los intendentes y sus estructuras locales, hay que confiar más en los intendentes”.

El ciclo consta de cinco encuentros que tienen como objetivo brindar herramientas para el ámbito municipal, esta primera jornada estuvo dirigida a concejales y consejeros escolares de la cuarta y quinta sección electoral. Autonomía municipal, políticas de gobierno, seguridad y lucha contra el narcotráfico fueron algunos de los tópicos que se analizaron.

“Tenemos que tener un dialogo franco con los vecinos y siempre estar cerca, más aun en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo hoy en día donde la situación económica y la inseguridad golpea como nunca antes”, expresó Grindetti.

La participación del intendente de Lanús en el cierre del ciclo de formación municipal de la fundación pensar marca el inicio de una intensa agenda de 72 horas que mantendrá en las localidades de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Santa Teresita donde matiza actividades de gestión y encuentros políticos con referentes locales del PRO.

Grindetti estuvo acompañado del diputado provincial, Adrián Urreli, la directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad, Karina Spalla y la secretaria de cultura lanusense, Thelma Vivoni.