Una vez más, la advertencia de los guardaparques del Parque Pereyra Iraola se hace realidad. La falta de recursos queda expuesta con el ecocidio que se produce en la reserva de Punta Lara con el brutal incendio que arrasó con todo. “Incendios que se pueden evitar si hubiese voluntad política de resolver problemas de base”, explicaron a este medio.

Bajo la pregunta ¿Por qué arde la reserva de biósfera?, los guardaparques responden con siete puntos que detallan las falencias que terminan en catástrofe:

1 - Punta Lara se quema porque si bien es una Reserva Provincial con categoría de integral aún se desarrollan actividades no compatibles con los objetivos determinados por Ley.

2 - En la zona de máxima conservación "La selva más austral del mundo" hay una toma de tierras que se expande sin que ninguna autoridad Provincial le ponga límites .

3 - Por lo visto en la Reserva de Biósfera compuesta por Pereyra-Punta Lara quienes somos autoridad ambiental no somos escuchados.

4 - Las autoridades Provinciales se jactan de que hay 3 Ministerios a cargo del territorio pero no se nota, ya que se debe correr atrás de los problemas y para terminar con los flagelos, se debe ir al inicio y revertir en la medida de lo que se pueda las irregularidades cometidas gestión tras gestión, nadie agarra ese guante. Deben desenrrollar como un ovillo la histórica por que los conflictos y las problemáticas van a ser cada vez peor.

5 - La sequía y el fenómeno de " la niña" les viene como anillo al dedo de excusas pero sepan que en el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario , uno de los organismos supuestamente a cargo, los funcionarios del Ministro Javier Rodríguez NO QUIEREN QUE SE CUIDE EL TERRITORIO.

Somos un equipo histórico de brigadistas de incendio que tenemos un protocolo de décadas en el fuego y el Sr. Emiliano cucciuffo, quien está a cargo del Parque, ahora debe estar de vacaciones porque es una ausencia Ministerial, dió la orden de que nos quiten el combustible del que disponíamos semanalmente y que nos depositen $ 1999 por semana de gasoil, que no nos reparen las camionetas, tampoco tenemos nafta para el equipo portable de incendios y otros. Así que esto sin dudas ayuda a que las ilegalidades avancen por encima de lo que nos exige la ley que cumplamos.

6 - Hablando de la sequía y del fenómeno " La niña" los bomberos de la región estan saturados de trabajo porque no solo se incendia la Reserva de Biósfera, se queman los campos, las viviendas, las industrias por que el calor complejiza las realidades. Los que somos brigadistas especializados y estamos en las áreas protegidas estamos para el ataque primario de incendios para evitar que los Cuerpos de Bomberos saturados de trabajo tengan que además venir al área de protección.

7 - No podemos ser parte de esta desidia Institucional así que por lo menos informamos a la sociedad de la realidad. Sabemos que todo lo que no hicieron en los años de gestión les reditúa más en un año electoral, pero queremos informarles que no es efectivo el estado cuanto más se gasta en recursos corriendo atrás de los problemas, agotando y poniendo en riesgo a los servidores públicos, sino evitando que se llegue a la crisis. Eso solo lo entendemos los especialistas, los que nos formamos para esto y los que no tenemos intereses creados más que el ser útiles en los bienes comunes como las Áreas Naturales Protegidas.

