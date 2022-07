Una vez más, Guardaparque del Parque Pereyra realizaron una denuncia en redes donde mencionan actividades dudosas dentro de una quinta en el predio, con envenenamiento adrede del terreno en cuestión, propiedad del Estado Provincial"."

En sus redes, los Guardaparque denunciaron: "La Quinta N 18 propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario en gestiones pasada , como muchas, fue entregada por la administración en forma ilegal a un trabajador del Ministerio (si tenés relación de dependencia con el Gobierno no podes adquirir una Quinta ) esta persona cuando se cansó hizo un pasamano con algún otro que desde hace por lo menos 2 años usa el predio y la precaria instalación de aguantadero nocturno, allí vecinos denuncia, sexo, descontrol, alcohol , mugre y todo lo que eso conlleva algunas noches".

"De día nada. No hay producción agrícola, no hay presencia de familia agricultora, nada, pero alguien lo asesora de que debe tener bien la quinta entonces no se le ocurrió cosa mejor que matar la maleza tirando herbicida por todos lados. Dejar los bidones llenos a la vista de todos como burlándose que hace lo que quiere en propiedad del estado y en una Reserva. En las fotos verán las malezas muertas, también una vaca y la muerte se extendió a animales silvestres y se sigue propagando. Lo hacemos público por que ya lo habían denunciado, se hicieron presentes de la administración en varias oportunidades y nunca hicieron nada al respecto. Esta vez la denuncia nos llega directamente a nosotros que ya elevamos al flamante Director a cargo del Parque el Sr. Emiliano Cucciuffo ( ya perdimos la cuenta de que numero de Director es de todos los que pasaron y no hicieron nada de nada ) esperemos esta sea la excepción, que haga la denuncia penal y tome las medidas necesarias con el predio.

Aún no hemos recibido respuesta de la gravísima denuncia que hemos elevado por la vía administrativa."