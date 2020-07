La necesidad imperiosa en la población, es la reactivación económica. Una frase repetida en cada ámbito donde se exponga la realidad actual producto de años recesivos agravados por la pandemia. Idéntica situación se viene profundizando hace bastante tiempo ya en el mundo. La falta de políticas generadoras de empleo, la utopía de redistribuir riqueza y la perjudicial globalización; fueron corriendo el eje sobre uno de los principales pilares, la producción.

Efectivamente, sin producción no hay trabajo. Sin empresas no hay empleador y sin ellos no hay empleados. Comprobado esta que son las MiPyMes quienes generan el 80% del trabajo argentino. Claro, también entonces, donde debemos focalizar la atención y proyectar las herramientas que generen rápidamente trabajo formal.

El empresariado argentino, y es necesario describirlo tal cual es, se encuentra aterrado en la inversión expansiva ante la inconsistencia en una proyección estable del negocio. Esta sensación de inseguridad se agrava con los fantasmas de la supuesta falta de justicia, la tan trillada “industria de juicios laborales” y la “intromisión” sindical.

Hoy podemos aseverar que entramos ya en estadísticas de tres generaciones sin trabajo formal, con viejos paradigmas no han resuelto la situación. Copiar formatos extranjeros como, por ejemplo, el español en la Ley Nacional de Empleo, nos dejó el sabor amargo de intentar corregir el trabajo no registrado con incrementos excesivos en la indemnizació no pretender generar empleo con los nefastos “contratos basura”. En sí, la precarización de la relación del trabajo, o la famosa “flexibilización laboral” no dio el resultado esperado por un sector del sistema productivo.

Tampoco funciono la presión fiscal, por más que a través de ella el Estado pudo autofinanciar infinitos programas de ayuda a los sin empleo, mediante planes que se fueron incrementando día a día, pero quitando la dignificación que genera el trabajo genuino.

Creo fervientemente que no es momento de incorporar medidas que intenten palear la situación o que busquen lograr objetivos alternativos, sino todo lo contrario. Es momento de desterrar ideas consistentes, asiduas o supuestamente seguras para navegar sobre paradigmas que podríamos creer utópicos, pero que dadas las circunstancias y la gravedad de la crisis, ameritan ser tomadas.

Como hemos llegado al hoy día de la dirigencia? Sin duda alguna mediante un objetivo común. Era unidos y entre todos. El dialogo y el consenso son la base de la convivencia democrática de estos nuevos tiempos. El siempre añorado federalismo debe abrirse paso ante los egoísmos promisorios de esquemas puramente territoriales antagónicos a un crecimiento general, real y efectivo.

Creo en un ejemplo claro de la historia, y es el Pacto de la Moncloa. Necesitamos un instrumento de similar magnitud que sea suscripto sobre una mesa firme, en cuatro patas de idéntica magnitud, pero disimiles responsabilidades. Sean ellas: el trabajador, el empleador, el gremio y el Estado. Todos direccionados hacia la Producción y el Trabajo, enmarcados temporalmente, por ejemplo un año.

Es absolutamente necesario e imperioso que estas cuatro columnas interactuen mancomunadamente. En este nuevo Pacto Productivo Laboral, se amplía el esquema de la paritaria. Así como se negocia las escalas salariales o cuestiones relativas a los Convenios Colectivos o Convenios Colectivos de Empresas; en esta ocasión se conformaría una paritaria permanente, por ese lapso temporal, para sostener la producción y el trabajo, para afianzar la inversión aumentando la productividad y consecuentemente incrementando los puestos de trabajo.

Antecedentes ya existen en cuanto a las épocas de crisis, y nadie podrá objetar que estamos dentro de una de las más grandes. Es así que en circunstancias similares una empresa presentaría un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa ante el Ministerio de Trabajo, donde la autoridad administrativa debe fijar audiencia citando a la entidad gremial; en este nuevo procedimiento ya se encuentra abierto ese espacio con características disimiles que pasare a exponer.

Necesitamos rápidamente generar nuevos puestos de trabajo. Necesitamos urgentemente sostener los que se encuentras vigentes. Necesitamos afianzar a las MiPyMes. Necesitamos erradicar viejos conceptos de individualidades contrapuestas, que creen proteger al trabajador en perjuicio de su trabajo, o suponen que la acción gremial es en detrimento de la empresa. Esta clara yuxtaposición solo se conseguirá estableciendo reglas claras en el nuevo vinculo que se restablecerá a partir de la suscripción del Pacto Productivo Laboral.

Suscripto el Pacto entre la Asociación Gremial, los trabajadores, la empresa y el MTEySS, cada uno con su respectiva representación; entrara en funcionamiento un andamiaje dispuesto a la credibilidad, seguridad y trabajo mancomunado por el bien común de la unidad productiva con beneficios para todas las partes. De ninguna manera existirá ningún tipo de precarización laboral. Tampoco acciones inherentes a impedir, obstaculizar o descuidar el objetivo o premisa dispuesta en virtud de la inversión a realizar destinada en procura de una lógica ganancia para la empresa. Son garantes de ello la Asociación Gremial. Son controladores de hermanar los engranajes la autoridad administrativa del Trabajo. Cada uno tiene una actividad y responsabilidad, además de las propias, dentro del acuerdo.

Ahora bien, previo a la suscripción de la símil Moncloa, es preciso fijar las nuevas pautas que vincularan a las partes, porque a partir de ellas erradicaremos dudas en cuanto a la conformación de un equipo homogéneo y un objetivo común. Para ello es imprescindible recurrir a nuestra Carta Magna, y cumplir el mandato dispuesto en su Artículo 14 bis. De larga data vengo sosteniendo en un Plan Productivo Argentino, que reformule los derechos del trabajo generando producción desde el apoyo mutuo, al cual le diera proforma de Proyecto de Ley y lo he presentado en varias oportunidades a algún compañero legislador nacional pero sin prospero resultado en virtud de la coyuntura.

Siempre creí que era momento de ir un paso más allá. Institucionalizar la solidaridad dentro del marco de productividad y trabajo. Hacer de nuestra República Argentina un ejemplo al mundo de reactivación económica sustentada en normas que dejan claridad absoluta sobre el nuevo paradigma que confrontara a la globalización. El restablecimiento de las economías regionales, la incorporación del concepto solidario y participativo, que hegemonice una estructura orgánica productiva solida direccionada al crecimiento interno con proyección futura al mercado exterior. Con extremada simpleza describo una serie de ítems que concadenadamente vayan formando la estructura jurídica funcional que genere las bases del entramado reconstitutivo del Sistema Productivo Argentino y su ansiada reactivación.

En ese sentido, la Constitución Nacional, Primera Parte, Capítulo Primero. Declaraciones, derechos y garantías, y su artículo 14 bis, expresamente dispone: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección ; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga…” Justamente la parte más importante, para este momento y este nuevo paradigma que ensayo, radica en el apoyo mutuo, objetivo conjunto y participación del logro. Esta parte del artículo constitucional jamás fue reglamentado. No existe norma que haya desarrollado este importantísimo eslabón para nuestro objetivo. Es allí donde debemos comenzar. No es posible ya, siglo XXI, que los trabajadores solo participen de las perdidas. No pueden seguir viendo que el fruto de su correcto trabajo solo le otorgue una posible contraprestación dineraria y crezca exponencialmente la empresa a costa de esa aletargada compensación, que en carácter de gratificación, podría no llegar nunca. Establezcamos nuevas reglas claras. Participemos de las ganancias a nuestros trabajadores. Cumplamos la manda constitucional. Démosles garantías a las MiPyMes con el control de una Asociación Sindical que trabaje a la par en este nuevo vínculo. Es de vital importancia el acompañamiento sindical en el día a día de la empresa. Cuidar el trabajo es una tarea de todos. Cumplir con las obligaciones y los derechos dentro de un marco de cordura en pos de una finalidad común, es la nueva responsabilidad, y todo ello dentro de un marco dispuesto por la Autoridad Administrativa –MTEySS-. Equilibremos la balanza en la ecuación productiva y otorguemos parte del beneficio que con su labor logran los trabajadores. Sean partícipes los trabajadores y sus gremios de los cambios necesarios para mejorar el destino perseguido en la célula productiva, estableciendo mecanismos de control y ayuda para focalizar y profundizar dicha productividad. Garanticemos que los cambios planteados no tengan dobles intenciones y deroguemos de una buena y por todas el despido sin causa. Ya no es posible, y como sucede en casi todos los países progresistas, que se desvincule a una persona de su trabajo sin justa causa para ello.

Establezcamos objetivos mensuales, trimestrales, semestrales para el plazo del Pacto, ya sea en planificación, inversión, incorporación de fuerza de trabajo y resultado. Pongamos al Estado en una situación de extremo sostenimiento del programa a desarrollar, quitando la presión fiscal y transformándola en la necesaria inyección de capital mediante el acceso a créditos que permitan la reinversión productiva, otorgando la exención del pago de ganancias en los periodos fiscales donde se reinvierta las utilidades en bienes de capital. Este último concepto no proviene de mí sino de un afamado cuadro económico de nuestro País, que lo presentara como proyecto en la legislatura nacional, pero supongo que el Consenso no alcanzo para tanto. Véase aquí al Estado protectorio dando el paragua que acompañe el proyecto productivo de la empresa, conjuntamente con la Asociación Gremial, otorgando exenciones impositivas y controlando la reinversión y la creando instantáneamente puestos de trabajo formales y efectivos. Dicha implementación Federal deberá ser sustanciada también por las Provincias y los regímenes comunales para que la finalidad perseguida tenga cumplimiento efectivo, además de que estos gobiernos puedan, también, concadenadamente acompañar con otros beneficios a su alcance en la incorporación de nuevos puestos de trabajo.

Por último, y como necesaria readecuación de los Planes Sociales, sean estos directamente aplicados a los trabajadores incorporados a los planteles de trabajo como paliativo de las cargas sociales que deberán dispensarse en el periodo que dure el Pacto a suscribir. Ya es hora de comenzar a trasladar el buen uso de ese capital por generación de trabajo; y téngase en cuenta que la medida no basta con su solo lanzamiento, ya que es necesario articular con todas las demás herramientas del Estado a fin de que tenga efectividad plena e inmediata.

Reconozco que la implementación de un Pacto de estas características podrá verse ilusorio, además de impensado y quizás extremo, por ello no puedo sino citar a Albert Einstein en su pensamiento sobre la crisis: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’.Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”