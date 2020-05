HAGAMOS MEMORIA

Ante las críticas a la gestión de Juntos por el Cambio realizadas por la actual intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio manifiesta:

Un enérgico repudio a las falsas declaraciones de la intendente de Quilmes que ante la explosión de casos de contagiados de COVID-19 en la Villa Azul y su posterior militarización, desató en el oficialismo la urgente necesidad de encontrar un responsable externo de las profundas problemáticas sociales y económicas por las que atraviesa la provincia de Buenos Aires en su conjunto y, Quilmes en particular. Responsabilizar livianamente a la gestión de Cambiemos del contagio masivo de COVID-19, argumentando que se debe a trabajos de urbanización NO realizados, en solo 4 años de gestión, es no entender que el crecimiento exponencial de cientos de asentamientos poblacionales, se dio durante las gestiones peronistas del 2003 al 2015 y a la ausencia de políticas públicas y de planificación; es desconocer la situación de quiebra de las arcas municipales que recibió la gestión de Cambiemos que acotaron las acciones en barrios populares y, lo que es peor, intentar incluir esa falsa verdad en un engañoso relato para los vecinos.

Juntos por el Cambio Quilmes, se responsabiliza de lo realizado durante los cuatro años en los que fue gobierno, que fue duramente criticado durante la campaña 2019 por el actual oficialismo diciendo ¨el cemento no se come¨, por hacer obras en los barrios mas humildes, obras de cloacas, agua potable, pavimentación, etc. que eran necesarias para la dignidad de la vida humana y el cuidado de la salud y hoy toman total relevancia, y que además por supuesto era un plan que no podía llevarse adelante en solo 4 años de gestión y que se dejo a disposición del actual gobierno que lamentablemente no continuo. Del resto tendrán que rendir cuenta quienes estuvieron en el poder durante los años que los precedieron, que son del mismo color político que el actual gobierno.

No es momento para mezquindades ni para intentar sacar rédito de una situación tan dolorosa para todos. Como Frente político opositor, estamos dispuestos a integrar una mesa de trabajo conjunta porque entendemos que todas las opiniones son igual de válidas y que el disenso, principal característica del sistema democrático, enriquece y conduce al bien común.